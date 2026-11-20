i Lilli Tagger GEPA pictures Entscheidung im Dezember Nach Traum-Saison! Tagger winkt große Auszeichnung Lilli Tagger darf sich nach einem starken Jahr 2026 berechtigte Hoffnungen auf eine prestigeträchtige Auszeichnung machen. Von Sport Heute 20.11.2026, 17:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger sorgt weiter für Schlagzeilen! Nach einer beeindruckenden Saison darf sich die 18-jährige Osttirolerin Hoffnungen auf eine besondere Ehrung machen. Die WTA hat das ÖTV-Talent für die Auszeichnung zur "Newcomerin des Jahres" nominiert.

Tagger zählt damit zu den fünf Spielerinnen, die für den prestigeträchtigen Titel infrage kommen. Die junge Österreicherin hatte in der abgelaufenen Saison mit zahlreichen starken Auftritten auf der internationalen Tennis-Bühne auf sich aufmerksam gemacht.

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Besonders ihr erster WTA-Turniersieg in Prag und der Finaleinzug in Guangzhou sorgten für Aufsehen. Auch bei den Turnieren in Linz und Osaka überzeugte die Osttirolerin und kämpfte sich jeweils bis ins Viertelfinale vor.

Ein weiteres Highlight gelang Tagger bei den US Open. Dort feierte sie ihren ersten Sieg im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers und setzte damit den nächsten Meilenstein ihrer noch jungen Karriere.

Die starken Leistungen machten sich auch in der Weltrangliste bemerkbar. Erstmals schaffte es die 18-Jährige unter die besten 50 Spielerinnen der Welt und kletterte bis auf Rang 45.

Im Rennen um die Auszeichnung bekommt es Tagger mit vier Konkurrentinnen zu tun. Neben der Polin Maja Chwalinska sind auch die beiden Tschechinnen Sara Bejlek und Nikola Bartunkova sowie die Australierin Talia Gibson nominiert.

Wer sich am Ende über den Titel "Newcomerin des Jahres" freuen darf, wird in der Woche ab dem 14. Dezember bekanntgegeben. Die Entscheidung liegt bei internationalen Medienvertretern, die über die Auszeichnung abstimmen.