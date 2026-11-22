i Marc Marquez IMAGO/NurPhoto Historischer Triumph Marquez ist Weltmeister – MotoGP-Star überholt Rossi Marc Marquez sichert sich in Portugal seinen achten WM-Titel in der MotoGP und lässt damit sogar Motorrad-Legende Valentino Rossi hinter sich. Von Sport Heute 22.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

102 Punkte Rückstand, ein schwerer Sturz und eine Verletzungspause – am Ende steht Marc Marquez trotzdem ganz oben! Der 33-jährige Spanier krönt in Portimao eine spektakuläre Aufholjagd mit seinem zehnten Weltmeistertitel – acht davon in der MotoGP. Damit überholt der Ducati-Star ausgerechnet die italienische Motorrad-Ikone Valentino Rossi, die ihre Karriere mit neun WM-Kronen beendet hatte.

Für Marquez reicht beim Großen Preis von Portugal ein unspektakulärer achter Platz, um bereits ein Rennen vor Saisonende alles klarzumachen. Während Marco Bezzecchi den Rennsieg feiert, schreibt der Spanier mit seiner nächsten WM-Krone Geschichte.

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Marquez zieht mit Rekord-Legende gleich

Besonders bemerkenswert: Acht seiner zehn Titel holte Marquez in der MotoGP. Damit zieht er mit Giacomo Agostini gleich, der bislang als einziger Fahrer achtmal in der Königsklasse triumphiert hatte.

In der ewigen Bestenliste aller Motorrad-Weltmeisterschaften liegt Marquez nun auf Rang drei. Nur Agostini mit 15 und der Spanier Angel Nieto mit 13 Titeln waren noch erfolgreicher. Seine ersten beiden WM-Kronen hatte Marquez 2010 in der 125er-Klasse und 2012 in der Moto2 gewonnen.

Von 102 Punkten Rückstand zum WM-Titel

Dabei hatte in dieser Saison lange wenig auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hingedeutet. Anfang Mai stürzte Marquez in Le Mans schwer und zog sich einen Mittelfußbruch zu. Das folgende Rennwochenende in Barcelona musste er auslassen.

Ende Mai betrug sein Rückstand auf die Spitze bereits 102 Punkte. Während Bezzecchi zu diesem Zeitpunkt 173 Zähler auf dem Konto hatte, hielt Marquez erst bei 71. Doch der Ducati-Pilot kämpfte sich zurück. Rennen für Rennen verkürzte er den Abstand, ehe er auf Phillip Island in Australien schließlich die WM-Führung übernahm.

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Nach Sprint-Sturz folgt die Krönung

Schon am Samstag hätte Marquez den Titel fixieren können. Im Sprint lag der Spanier auf Platz drei, stürzte allerdings in der vorletzten Runde und vergab damit seinen ersten Matchball.

Am Sonntag ließ er nichts mehr anbrennen. Weil bereits Rang neun für den vorzeitigen Titelgewinn gereicht hätte, verzichtete Marquez auf unnötige Risiken und brachte seine Ducati sicher als Achter ins Ziel. Mit 439 Punkten ist der Spanier vor dem Saisonfinale nicht mehr einzuholen. Jorge Martin (396) und Portimao-Doppelsieger Bezzecchi (394) haben keine Chance mehr, den Rückstand aufzuholen.