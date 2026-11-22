i Avdic gewinnt blutüberströmt den Titelfight in Wien. Screenshot Abbruch nach Kopfstoß Blut-Fight in Wien – Sieg für toten Trainer Blutüberströmt kämpfte Edin Avdic in Wien um seine Titel. Nach einem heftigen Kopfstoß musste der Kampf vorzeitig abgebrochen werden. Von Sport Heute 22.11.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutiger Box-Abend in Wien!

Vor 2.300 Zuschauern in der Sport Arena Wien lieferte sich der Innsbrucker Edin Avdic am Samstagabend einen beinharten Schlagabtausch mit dem Mexikaner Adrian Juventino Duenas Cota. Am Ende floss so viel Blut, dass der Ringkampf vorzeitig beendet werden musste.

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Abbruch nach Runde fünf

Der Hauptkampf der Bounce Fight Night war auf zehn Runden angesetzt. Doch bereits in den ersten Runden kämpfte Avdic mit blutüberströmtem Gesicht weiter. Nach einem unbeabsichtigten Kopfstoß seines Gegners hatte der Tiroler eine tiefe Platzwunde erlitten.

Nach der fünften Runde war Schluss. Wegen der Verletzung musste der Kampf abgebrochen werden. Laut Reglement entschieden die Punkterichter über den Sieger. Mit dem besseren Ende für Avdic. Der 30-Jährige verteidigte sowohl seinen WBA- als auch seinen IBF-Titel.

Es war sein 18. Sieg im 18. Profikampf, allerdings auch sein bisher härtester.

Beinhartes Duell: Avdic gegen Duenas Cota. zVg

"Großen Respekt an meinen Gegner. Dass ich den Kampf durch eine Verletzung gewinne, damit habe ich nicht gerechnet", erklärte Avdic nach dem blutigen Duell. "Gott sei Dank konnte ich den Sieg einfahren. Auch wenn es nicht in dem Stil war, den wir uns gewünscht haben."

Nach dem blutigen Triumph wurde es emotional. Avdic widmete seinen Erfolg dem verstorbenen Trainer Daniel Nader, der die Bounce Fight Night einst gegründet hatte.

Sieg für verstorbenen Trainer

"Es war für mich eine Herzenssache. Ich widme den Sieg unserem Trainer, der von uns gegangen ist", sagte der Tiroler.

Für Avdic ist nun zunächst Erholung angesagt. Nach einem intensiven Jahr will er seinem Körper eine Pause gönnen. 2027 soll die nächste Titelverteidigung folgen.

Sein großer Traum bleibt allerdings ein WM-Kampf. Und dafür hat er bereits einen prominenten Gegner im Visier: Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez.

"Wenn man die mexikanische Nummer zwei schlägt, kann man auch die Nummer eins schlagen", zeigte sich Avdic selbstbewusst.

Mansur Elsaev meldete sich nach seiner knappen Niederlage gegen Mobin Kahraze eindrucksvoll zurück. Gegen den Esten Artur Andrejev schickte er seinen Gegner in Runde zwei mit einem Leberhaken erstmals zu Boden und gewann in Runde drei durch K.o.

Marcel Meinl wagte nach längerer Verletzungspause den Schritt vom olympischen Boxen ins Profilager. Der Wiener Publikumsliebling dominierte sein Debüt gegen den Esten Dmitri Protkunas technisch sauber und siegte nach Punkten. "Mein nächstes Ziel ist die österreichische Meisterschaft, danach möchte ich internationale Titel holen", stellte Meinl klar.