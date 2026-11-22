i Alcaraz jubelt bei den ATP Finals über den Sieg. Reuters Tennis-Krimi in Turin Alcaraz schlägt Zverev! Jetzt zittert Österreich Carlos Alcaraz krönt sich in Turin zum Champion der ATP-Finals. Im Davis-Cup-Finale wartet der Spanier nun auf Österreich. Doch sein Einsatz wackelt. Von Sport Heute 22.11.2026, 20:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Carlos Alcaraz hat es geschafft! Der spanische Tennis-Superstar setzte sich am Sonntag im Finale der ATP-Finals in Turin gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 7:6 nach 2:01 Stunden durch. Das Tiebreak in Satz zwei entschied Alcaraz hauchdünn mit 9:7 für sich. Für den siebenfachen Grand-Slam-Sieger ist es der erste Titel beim prestigeträchtigen Saisonfinale.

"Ich hatte schwierige Momente in dieser Woche. Das bedeutet mir die Welt", jubelte Alcaraz.

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Nur vier Spieler schafften es, alle vier Grand-Slam-Tuniere und die Finals für sich zu entscheiden: Neben dem Spanier sind das Roger Federer, Novak Djokovic und Andre Agassi. Alcaraz ist der jüngste Spieler, dem dieses Kunststück gelang.

Zverev, der das Turnier bereits 2018 und 2021 gewonnen hatte, verpasste seinen dritten Triumph. Der Deutsche war ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen, musste sich dort aber dem Spanier geschlagen geben.

"Gratulation an Carlos. Du bist noch so jung, aber eine Legende des Sports. Wenn du morgen abtrittst, ist das okay", scherzte der Deutsche bei der Siegerehrung.

Besonders brisant aus rot-weiß-roter Sicht: Beim Davis-Cup-Finalturnier trifft Österreich am Donnerstag (26.11.) auf Spanien. Damit könnte Alcaraz schon bald zum großen Gegner der ÖTV-Auswahl werden.

Doch hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Der Spanier kämpft mit Problemen am Oberschenkel und spielte in Turin mit einer dicken Bandage am linken Bein. Zusätzlich trug er ein Tape unterhalb des rechten Knies.

Bereits nach seinem zweiten Gruppenspiel gegen Daniil Medwedew hatte sich Alcaraz einer MRT-Untersuchung im Soital unterzogen. Welche Beschwerden ihn genau plagen, wollte er nicht verraten.

Ob der frischgebackene ATP-Finals-Champion rechtzeitig für das Duell mit Österreich fit wird, ist damit ungewiss. Für die ÖTV-Auswahl wäre ein Ausfall des siebenfachen Grand-Slam-Siegers eine Erleichterung.