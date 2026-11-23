i Box-Superstar Fury: "Hol mich hier raus!" AFP Stimmen und Todesangst Box-Superstar schockt mit Diagnose vor Mega-Kampf Kurz vor dem Mega-Duell mit Anthony Joshua macht Tyson Fury eine psychische Erkrankung öffentlich. Der Box-Star berichtet von Stimmen und Todesangst. Von Sport Heute 23.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Ring kennt Tyson Fury kaum Angst.

Doch abseits des Boxsports kämpft der britische Schwergewichts-Star seit Jahren gegen einen unsichtbaren Gegner. Kurz vor seinem mit Spannung erwarteten Duell mit Anthony Joshua am 11. Dezember in Cardiff spricht der "Gypsy King" erstmals ausführlich über eine erschütternde Diagnose: Schizophrenie.

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In der neuen Netflix-Dokumentation "Tyson Fury", die am Freitag erscheint, berichten der Boxer und seine Ehefrau Paris über die dunkelste Zeit seines Lebens. Fury hörte Stimmen, litt unter Verfolgungsängsten und fürchtete um sein Leben und das seiner Familie.

Die psychischen Probleme verschlimmerten sich nach seinem historischen Sieg gegen Wladimir Klitschko im November 2015. Obwohl Fury damals zum Schwergewichts-Weltmeister aufstieg, stürzte er in eine tiefe Krise. Depressionen, Alkohol und Drogen bestimmten zunehmend seinen Alltag.

Im Juni 2016 wurde Fury mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erlebte seine Frau einen erschütternden Moment.

"Hol mich hier raus! Die Illuminaten stecken alle unter einer Decke. Sie können mich nicht zum Schweigen bringen, also werden sie mich umbringen", soll Fury damals verzweifelt gerufen haben.

Der Boxer litt unter massiven Ängsten und Verfolgungsvorstellungen. Besonders erschreckend: Er hörte Stimmen, die angeblich drohten, seinen Vater zu töten.

"Niemand ist unantastbar. Wir können dich jederzeit erwischen. Wenn du dich nicht benimmst, bringen wir deinen Vater um", erinnert sich Fury an die bedrohlichen Stimmen.

Nach dem Zusammenbruch wurde der Brite medizinisch untersucht. Laut seiner Frau stellten die Ärzte eine Form von Schizophrenie fest.

Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, bei der Betroffene zeitweise Schwierigkeiten haben können, zwischen Realität und veränderten Wahrnehmungen zu unterscheiden. Dazu gehören etwa Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Die Erkrankung bedeutet nicht, dass jemand mehrere Persönlichkeiten hat.

Paris Fury gesteht, dass sie die Diagnose zunächst nicht verstand. Erst nachdem ihr das Krankheitsbild erklärt worden war, erkannte sie viele Verhaltensweisen ihres Mannes wieder.

Heute lässt sich der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister regelmäßig psychiatrisch behandeln. Auch während seiner Vorbereitung auf das Duell mit Anthony Joshua steht er unter professioneller Betreuung.