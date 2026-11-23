i Die Capitals sind nach drei Siegen heiß auf das Heim-Doppel. GEPA pictures Kinder-Tickets ab 8,50 Euro Capitals nach perfekter Woche heiß auf Heim-Doppel Drei Siege in einer Woche! Die Vienna Capitals sind in Fahrt. Jetzt warten zwei Heimspiele in Kagran, darunter der Kracher gegen Salzburg. Von Sport Heute 23.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Spiele, drei Siege – die Vienna Capitals haben einen Lauf!

Die Wiener Eishockey-Cracks blicken auf eine perfekte Woche zurück. Nach einem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Ljubljana legten die Caps mit zwei Auswärtserfolgen beim Milano Hockey Club nach.

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Jetzt wollen die Wiener ihre Erfolgsserie fortsetzen. Nach dem Auswärtsspiel in Székesfehérvár am Mittwoch stehen am Wochenende gleich zwei Heimspiele in der neuro.io arena in Wien-Kagran auf dem Programm.

Heiß am Eis! Neuer Style für die Vienna Capitals i ?

Hauptstadt-Duell am Freitag

Am Freitag (19.15 Uhr) empfangen die Capitals FTC-Telekom aus Budapest. Gegen die Ungarn haben die Wiener noch eine Rechnung offen: Das erste Saisonduell in Budapest ging verloren.

Zu Hause spricht die Bilanz allerdings für die Caps. In Wien haben sie gegen Ferencvaros noch kein einziges Spiel verloren. Mit einem weiteren Erfolg wollen die Capitals auch in der Tabelle Boden gutmachen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

Salzburg-Kracher mit Kinder-Aktion

Am Sonntag wartet dann ein echter Kracher. Um 16 Uhr gastiert Salzburg in Kagran. Das Spitzenspiel steht ganz im Zeichen des Nachwuchses: Beim "Kids Day" gibt es ein besonderes Angebot für junge Eishockeyfans.

Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren zahlen nur 8,50 Euro Eintritt. Für Kinder unter sieben Jahren ist der Besuch kostenlos.

Tickets für beide Heimspiele sind online sowie an der Abendkassa der neuro.io arena erhältlich.