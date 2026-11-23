i Die niederländische Freitaucherin Jeanine Irina Grasmeijer ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben Facebook Trauer um Jeanine Grasmeijer Freitauch-Weltrekordlerin mit nur 33 Jahren tot Trauer um Freitauch-Star Jeanine Grasmeijer: Die frühere Weltrekordlerin ist mit nur 33 Jahren gestorben. Die Todesursache bleibt unbekannt. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer in der Welt des Tauchsports! Die niederländische Freitaucherin Jeanine Irina Grasmeijer ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Die ehemalige Weltrekordlerin hatte mit spektakulären Leistungen für Aufsehen gesorgt. Bei einem ihrer Rekordtauchgänge blieb sie unglaubliche drei Minuten und 46 Sekunden unter Wasser – ganz ohne Atemgerät. Nun hat ihre Familie die traurige Nachricht öffentlich gemacht.

Wie unter anderem die deutsche "Bild" berichtet, starb Grasmeijer bereits am 16. November 2026. Ihre Angehörigen bestätigten den Todesfall am vergangenen Samstag über die Facebook-Seite der Sportlerin. Über die Todesursache machten sie keine Angaben.

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Familie nimmt mit bewegenden Worten Abschied

"Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Jeanine Irina Grasmeijer am 16. November 2026 im Alter von 33 Jahren verstorben ist", heißt es in der Mitteilung ihrer Familie. Die Angehörigen erinnern sich an eine lebensfrohe Frau, die Herausforderungen mit großer Entschlossenheit begegnete. "Sie war eine liebenswerte, spontane, unternehmungslustige und starke Frau", schreiben sie.

Grasmeijer habe zahlreiche Menschen berührt. Die Erinnerungen an sie würden für immer bleiben. Die Trauerfeier ist für Mittwoch, den 25. November, geplant.

92 Meter tief – mit nur einem Atemzug

Jeanine Grasmeijer gehörte zu den erfolgreichsten Freitaucherinnen ihrer Generation. Bereits im Alter von 20 Jahren gelang ihr 2013 in Griechenland ein Weltrekord: Sie tauchte ohne Atemgerät bis in eine Tiefe von 90 Metern.

Drei Jahre später schrieb sie erneut Sportgeschichte. Bei der DeepSea Challenge vor Bonaire in der Karibik erreichte die damals 23-Jährige eine Tiefe von 92 Metern. Für den gesamten Tauchgang benötigte sie drei Minuten und 46 Sekunden.

Das Besondere: In der Disziplin "Free Immersion" bewegen sich die Sportler ausschließlich durch Ziehen an einem Seil in die Tiefe und wieder zurück. Flossen oder andere Antriebshilfen sind dabei nicht erlaubt.

Ihr Weltrekord hielt beinahe zwei Jahre. Erst 2018 wurde ihre Bestmarke von der Italienerin Alessia Zecchini um einen Meter übertroffen.

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Medizin-Studentin wurde zum Tauch-Star

Die 1993 in Emmen geborene Niederländerin hatte ihre Leidenschaft für das Freitauchen während eines Urlaubs in Thailand entdeckt. Schon kurz darauf entwickelte sie sich zu einer der besten Athletinnen der Welt. Während ihrer sportlichen Karriere studierte sie Medizin an der Universität Maastricht, wo sie auch zuletzt lebte.

Neben ihren internationalen Erfolgen stellte sie mehrere niederländische Rekorde auf. So legte sie 2013 beim Streckentauchen mit einer Monoflosse eine Distanz von 178 Metern zurück. Außerdem erreichte sie beim statischen Zeittauchen eine Bestmarke von sechs Minuten und 31 Sekunden.

Unter Wasser fand sie ihre Ruhe

Für Grasmeijer war das Freitauchen weit mehr als ein Wettkampf. Sie beschrieb die Zeit unter der Wasseroberfläche einst als einen besonderen Zustand der Ruhe. "Wenn ich unter Wasser bin, empfinde ich vor allem eine große Ruhe", sagte die Sportlerin über ihre Leidenschaft.

Nun ist die ehemalige Weltrekordlerin im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Die Umstände ihres Todes wurden nicht öffentlich bekanntgegeben. Mit Jeanine Grasmeijer verliert der Freitauchsport eine Athletin, die bereits in jungen Jahren Außergewöhnliches geleistet hatte.