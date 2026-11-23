i Marc Marquez IMAGO/NurPhoto Nach WM-Titel Marquez vor Rücktritt? Ducati-Boss spricht Klartext Hört Marc Marquez nach seinem zehnten WM-Titel auf? Die Rücktrittsgerüchte um den MotoGP-Star sorgen für Wirbel. Jetzt spricht Ducati-Boss Domenicali. Von Sport Heute 23.11.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rücktritts-Wirbel um Marc Marquez! Nach seinem zehnten WM-Titel wird über ein mögliches Karriereende des spanischen MotoGP-Stars spekuliert. Doch Ducati-CEO Claudio Domenicali erteilt den Gerüchten eine klare Absage: "Wir haben eine Vereinbarung mit Marc und sind sehr glücklich mit ihm. Also werden wir mit ihm weitermachen."

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Der 33-jährige Spanier hatte sich in Portimao zum zweiten Mal mit Ducati die Weltmeisterkrone gesichert. Sein Vertrag beim italienischen Rennstall läuft noch bis Ende 2028. Für Domenicali gibt es deshalb keinen Grund, an einer gemeinsamen Zukunft zu zweifeln.

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Dabei war der Weg zum Titel alles andere als einfach. Nach einem Sturz im Sprint am Samstag musste Marquez am Sonntag besonders clever fahren. "Marc hat mit seinem Comeback etwas Unglaubliches geleistet", schwärmte Domenicali nach dem Triumph in Portugal.

Die Verpflichtung des Superstars hatte einst für Kritik gesorgt. Ducati entschied sich gegen Jorge Martin und für Marquez. Eine Entscheidung, die der Boss nie bereut hat: "Wir hatten nie Zweifel." Man sei stets überzeugt gewesen, mit dem Spanier wieder die Nummer eins zu werden.

Auch Teammanager Davide Tardozzi feierte den Titel emotional. Trotz zwischenzeitlich 102 Punkten Rückstand auf die WM-Spitze habe das Team nie aufgegeben. "Wir werden niemals aufgeben!", betonte der Italiener. Jetzt wird bei Ducati gefeiert – und wenn es nach der Führung geht, auch in Zukunft gemeinsam mit Marquez um weitere Titel gekämpft.