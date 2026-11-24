i Zverev wehrt sich gegen Kritiker: "Beste Saison!" GEPA pictures Becker: "Geht in Hundekampf" Kritik an Zverev nach 0:13-Fiasko gegen Superstars Alexander Zverev ist die Nummer eins der Tenniswelt. Doch nach der Finalpleite gegen Carlos Alcaraz sorgt eine bittere Bilanz für Diskussionen. Von Sport Heute 24.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Zverev steht an der Spitze der Tennis-Weltrangliste, doch die Kritik an Deutschlands Tennisstar reißt nicht ab. Nach seiner 2:6, 6:7-Niederlage gegen Carlos Alcaraz im Finale der ATP Finals in Turin wird erneut über seinen Status als Nummer eins diskutiert.

Der Grund ist eine verheerende Bilanz gegen seine größten Rivalen. Gegen Alcaraz und Jannik Sinner hat Zverev seit 2024 seine letzten 13 Duelle verloren. Ausgerechnet gegen die beiden Spieler, die ihm den Tennis-Thron streitig machen, wartet der Deutsche also seit mehr als zwei Jahren auf einen Sieg.

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Zverev wehrt sich gegen Kritiker

Der Vorwurf: Zverev habe bei seinem Aufstieg an die Spitze auch von den Verletzungspausen seiner Konkurrenten profitiert.

Das lässt sich der Deutsche nicht gefallen. "Wenn jemand der Meinung ist, dass ich es nicht verdient habe, kann er diese Meinung gerne haben - aber sie interessiert mich nicht", stellte Zverev nach dem Finale klar.

Er habe von allen Spielern "die beste Saison" gespielt und eines seiner "mental stärksten Jahre" erlebt. Tatsächlich gewann Zverev in diesem Jahr die Grand-Slam-Turniere in Paris und New York. Bei allen vier Grand Slams erreichte er zumindest das Halbfinale.

Becker: "Zverev geht in Hundekampf"

Auch Boris Becker äußerte sich zur Debatte. "Genau das Falsche ist passiert", meinte die deutsche Tennis-Legende zur Niederlage in Turin. Gleichzeitig lobte er Zverevs Entwicklung: "Aber der neue Zverev geht in den Hundekampf. Er zeigt wirklich, dass er sein Herz auf dem Platz lassen will."

Im Finale gegen Alcaraz war Zverev allerdings auch körperlich angeschlagen. Eine Knöchelblessur beeinträchtigte seinen Aufschlag. Dennoch zeigte sich der Deutsche stolz auf seinen Kampfgeist.

Alcaraz verteidigt Zverev

Unterstützung bekam die Nummer eins ausgerechnet von seinem Bezwinger. "Die Nummer eins ist Sascha. Er hat es wirklich verdient", stellte Alcaraz nach seinem Triumph klar.

Für Zverev geht es nun zum Davis Cup nach Bologna. Dort will er mit Deutschland den ersten Titel seit 1993 holen. Im Viertelfinale wartet Großbritannien, im Halbfinale könnte es erneut zum Duell mit Spanien und Carlos Alcaraz kommen.