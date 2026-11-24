i Ralf Rangnick GEPA pictures Lebenslauf zugeschickt Vor ÖFB-Job: Rangnick wollte anderes Land übernehmen Bevor er beim ÖFB unterschrieben hat, wollte Ralf Rangnick bei einem anderen Land als Teamchef anheuern. Von Sport Heute 24.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beinahe wäre Ralf Rangnick bei einem anderen Nationalteam gelandet! Bevor der Deutsche im Jahr 2022 das Amt des österreichischen Teamchefs übernahm, soll er Interesse an einem Engagement als polnischer Nationaltrainer gehabt haben.

Das verriet nun Zbigniew Boniek, der von 2012 bis 2021 als Präsident des polnischen Fußballverbandes tätig war, in seiner Kolumne für das Portal "Weszlo". Demnach soll sich Rangnicks Manager beim damaligen Verbandsboss gemeldet und die Verfügbarkeit des Deutschen signalisiert haben.

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"Wir haben dieses Thema allerdings nie vertieft", erklärte Boniek und bestätigte: "Es stimmt, Rangnicks Lebenslauf wurde uns zugeschickt."

Wann genau die Kontaktaufnahme stattfand, ließ der ehemalige Verbandspräsident offen. Vieles deutet allerdings auf den Jänner 2021 hin. Bereits damals hatten polnische Medien nach der Entlassung von Teamchef Jerzy Brzeczek über ein mögliches Engagement Rangnicks berichtet.

Der polnische Verband entschied sich letztlich für den Portugiesen Paulo Sousa, der am 21. Jänner 2021 als neuer Nationaltrainer vorgestellt wurde. Noch im selben Jahr endete dessen Amtszeit. Seither verschliss Polen mehrere Teamchefs, auch der aktuelle Trainer Jan Urban soll bereits unter Druck stehen.

Für Rangnick nahm die Karriere hingegen einen anderen Verlauf. Nach einem Engagement bei Manchester United übernahm der Deutsche im Jahr 2022 das österreichische Nationalteam und führte die ÖFB-Elf erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft.