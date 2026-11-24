i Marc Janko spricht über Jamal Musiala. GEPA/Imago Es geht um Musiala "Absolut letztklassig!" Janko attackiert Bayern-Bosse Die Posse um den kranken Jamal Musiala und dessen hochdotierten Vertrag geht in die nächste Runde, jetzt spricht auch Marc Janko über den Fall. Von Sport Heute 24.11.2026, 16:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Diskussion um Jamal Musiala sorgt weiter für Wirbel! Nachdem die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge öffentlich über den Gesundheitszustand und den Millionen-Vertrag des Offensivstars gesprochen hatten, hagelt es nun Kritik aus Österreich. Die beiden ehemaligen ÖFB-Teamspieler Marc Janko und Andreas Herzog gehen mit der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters hart ins Gericht.

Musiala feierte zuletzt gegen den 1. FC Köln nach einem Muskelfaserriss sein Comeback. Neben der Muskelverletzung machten dem 23-Jährigen auch neurologische Beschwerden zu schaffen. Rummenigge hatte zuletzt Zweifel geäußert, ob der Nationalspieler jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne. Sollte das nicht der Fall sein, müsse man auch über die finanziellen Konditionen seines Vertrags sprechen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für Marc Janko ein absolutes No-Go! Im Podcast "Herzerl mit Janko" machte der ehemalige ÖFB-Teamstürmer seinem Ärger Luft: "Dass sie das einem antun, einem in der Schwebe befindlichen rekonvaleszenten Spieler, der noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, dass du da gleich so öffentlich Druck machst, finde ich absolut letztklassig!"

Die zehn erfolgreichsten ÖFB-Torjäger in der deutschen Bundesliga i ?

Janko zeigte sich von den beiden Bayern-Granden schwer enttäuscht. Obwohl er Hoeneß und Rummenigge normalerweise sehr schätze, seien sie mit ihren Aussagen "komplett über das Ziel hinausgeschossen".

Auch Andreas Herzog kann die Vorgehensweise der Münchner nicht nachvollziehen. Gerade von Hoeneß hätte der ehemalige Bayern-Kicker ein anderes Verhalten erwartet. "Der ist eigentlich ein Mensch, bei Problemen hilft er dir und unterstützt dich. Da bin ich mir nicht sicher, was die zwei da geritten hat."

Gleichzeitig bereiten Herzog die Aussagen der Bayern-Verantwortlichen Sorgen. Für den 58-Jährigen könnten die öffentlichen Äußerungen ein Hinweis darauf sein, wie ernst die gesundheitliche Situation des Offensivspielers ist.

Janko betonte, dass Gespräche über eine mögliche Vertragsanpassung grundsätzlich legitim seien, diese aber keinesfalls in der Öffentlichkeit geführt werden sollten. Schließlich müsse sich Musiala ohnehin mit der Ungewissheit über seine weitere Karriere auseinandersetzen.

Auch Herzog hätte sich mehr Rückendeckung für den 23-Jährigen gewünscht. Gerade in einer derart schwierigen persönlichen Situation brauche Musiala die volle Unterstützung seines Vereins – und keine öffentliche Diskussion über sein Millionen-Gehalt.