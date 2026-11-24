i Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl. IMAGO/Ulrich Wagner Nach Kritik der Bosse Eberl packt über Musiala-Gipfel bei den Bayern aus Große Aufregung bei Bayern München um Star Jamal Musiala. Klub-Granden griffen den Star zuletzt offensiv an. Am Dienstag gab es einen Gipfel. Von Sport Heute 24.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bayern wollen im Wirbel um Jamal Musiala die Wogen glätten! Nachdem die Klub-Bosse zuletzt mit öffentlichen Aussagen über den Gesundheitszustand und den Millionenvertrag des deutschen Nationalspielers für Aufregung gesorgt hatten, kam es am Dienstag zu einem Treffen zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und den Beratern des 23-Jährigen. Anschließend meldete sich Sportvorstand Max Eberl zu Wort – und verriet, was beim Musiala-Gipfel besprochen wurde.

"Es war ein sehr, sehr konstruktives Treffen", erklärte der 53-Jährige vor der Abreise der Münchner zum Champions-League-Spiel beim OSC Lille. Eberl betonte allerdings, dass ein derartiger Austausch keineswegs ungewöhnlich sei. Seit die neurologische Funktionsstörung des Offensiv-Stars intern bekannt geworden sei, habe es regelmäßig Gespräche gegeben. Die jüngsten Entwicklungen hätten nun einen weiteren Anlass für ein Treffen geliefert.

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"Mit Jamal sprechen, nicht über ihn"

Eine klare Botschaft hatte Eberl dabei auch in Richtung der eigenen Klub-Führung parat. "Das wichtigste Ergebnis ist, dass wir mit Jamal sprechen wollen, nicht über Jamal. In dieser Hinsicht ist viel erreicht worden", erklärte der Sportvorstand. Zuletzt hatten vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge mit ihren öffentlichen Äußerungen über Musiala für Schlagzeilen gesorgt.

Eberl stellte sich demonstrativ hinter den deutschen Nationalspieler, der nach mehreren neurologisch bedingten Aussetzern um die Rückkehr zu seiner alten Leistungsstärke kämpft. "Vielleicht kommt er sogar stärker zurück, weil das, was er in den letzten 17 Monaten durchgemacht hat, jeden reifer und letztlich stärker macht. Davon sind wir überzeugt", erklärte der Bayern-Boss. Nun gehe es vor allem darum, dem 23-Jährigen die nötige Zeit zu geben. "Ich denke, das sind die zwei Schlüsselwörter: Ruhe und Vertrauen."

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Millionen-Zahlung "kein Thema"

Auch angesichts der öffentlichen Debatte um den millionenschweren Vertrag des Bayern-Stars wurde Eberl deutlich. Musiala soll jährlich bis zu 25 Millionen Euro verdienen können. Rummenigge hatte zuletzt erklärt, dass derartige Summen unter Umständen "nicht mehr darstellbar" seien. Mögliche Gehaltskürzungen seien beim Treffen mit den Beratern laut Eberl allerdings kein Thema gewesen.

Der Sportvorstand appellierte zudem an das Verständnis für die schwierige Situation des jungen Fußballers. "Wie wart ihr mit 22 oder 23? Stellt euch vor, euch wird all das um die Ohren gehauen", fragte Eberl in die Runde. Beim Krisengipfel habe man sich darauf verständigt, derartige Angelegenheiten künftig nicht mehr öffentlich zu diskutieren und Musiala die Unterstützung zukommen zu lassen, die er verdiene.

Hat Musiala Krankheit verschwiegen?

Brisant sind unterdessen die jüngsten Enthüllungen des "Stern". Demnach soll die sportliche Leitung einen erneuten neurologischen Aussetzer Musialas wenige Tage vor dessen Comeback gegen Köln Teilen der Vereinsführung zunächst verschwiegen haben. Zudem soll sich der Nationalspieler in seinem bis 2030 laufenden Vertrag eine Lohnfortzahlung von bis zu sechs Monaten im Krankheitsfall gesichert haben – Standard sind eigentlich nur sechs Wochen. Mit beiden Berichten wurde Eberl am Dienstag konfrontiert.

Konkrete Antworten wollte der 53-Jährige dazu allerdings nicht liefern. "Das sind schlichtweg interne Angelegenheiten, die ganz ehrlich niemanden anderen etwas angehen", stellte Eberl klar. Er betonte lediglich, dass Musialas neurologische Funktionsstörung nicht mit einer einmaligen medikamentösen Behandlung aus der Welt geschafft werden könne. Weitere Details aus dem Gespräch wollte der Sportvorstand nicht preisgeben. Nach den turbulenten vergangenen Tagen soll beim FC Bayern nun vor allem eines einkehren: Ruhe für Musiala.