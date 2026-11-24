i Bayern-München-Starspieler Jamal Musiala. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Brisante Enthüllungen Neue Details zu Musiala-Aufregung durchgesickert Die Bayern-Bosse haben zuletzt mit Aussagen über Star Jamal Musiala für große Aufregung gesorgt. Nun sickerten neue Details durch. Von Sport Heute 24.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Causa Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern weiter für Zündstoff! Nachdem die Klub-Bosse zuletzt öffentlich das Gehalt des deutschen Nationalspielers infrage gestellt hatten, kommen nun brisante Hintergründe ans Licht. Wie der "Stern" berichtet, sollen sich Teile der Bayern-Führung über den Gesundheitszustand des 23-Jährigen nicht ausreichend informiert fühlen. Zudem wurden pikante Details zu seinem millionenschweren Vertrag bekannt.

Demnach soll Musiala, der seinen Kontrakt im Februar 2025 bis Sommer 2030 verlängert hatte, jährlich bis zu 25 Millionen Euro brutto kassieren können. Ein Großteil der Summe setzt sich aus einem hohen Grundgehalt und fixen Sonderzahlungen zusammen, die unabhängig von seinen Einsätzen ausbezahlt werden. Lediglich ein vergleichsweise kleiner Teil des Gesamtpakets soll an die Anzahl seiner absolvierten Spiele gekoppelt sein.

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Brisantes Vertrags-Detail enthüllt

Besonders brisant: Laut "Stern" wurde Musiala im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von bis zu sechs Monaten vertraglich zugesichert. Zum Vergleich: Der Musterarbeitsvertrag der Deutschen Fußball Liga sieht die gesetzliche Lohnfortzahlung von sechs Wochen vor. Bei Arbeitsunfällen springt anschließend die gesetzliche Unfallversicherung ein, deren Leistungen in der Regel deutlich unter dem Gehalt eines Topverdieners liegen.

Doch auch abseits der finanziellen Aspekte soll es innerhalb der Bayern-Führung gewaltig rumoren. Vor allem die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sollen sich über Musialas neurologisch bedingte Aussetzer nicht ausreichend informiert fühlen. Erst vier Tage vor seinem Comeback gegen Köln am vergangenen Freitag soll der 23-Jährige erneut eine sogenannte Absence erlitten haben. Die sportliche Leitung und das Management des Spielers sollen den Vorfall zunächst auch klubintern nicht kommuniziert haben. Einige ranghohe Verantwortliche hätten erst im Laufe der Woche davon erfahren.

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Schon ein Vorfall im April

Auch ein bislang unbekannter Vorfall aus dem Frühjahr sorgt für Aufsehen. Musiala soll am Vormittag des Champions-League-Duells gegen Real Madrid am 7. April in einem Madrider Hotel eine weitere Absence erlitten haben. Dennoch wurde der Offensiv-Star am Abend im Estadio Santiago Bernabeu eingewechselt. Musialas Management verweist unterdessen darauf, dass die behandelnden Neurologen keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich seiner Karriere als Hochleistungssportler hätten.

Am Dienstag kam es laut "Bild" nun zu einem Treffen zwischen Musialas Beratern und den Bayern-Bossen. Zu den neuen Enthüllungen äußerten sich weder der Verein noch das Management des Nationalspielers auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa zunächst. Während Musiala nach seinem Comeback gegen Köln um die Rückkehr zu alter Stärke kämpft, dürfte die Diskussion um seinen Millionenvertrag die Münchner noch weiter beschäftigen.