i Christoph Freund, Uli Hoeneß und Max Eberl IMAGO/Eibner Causa Musiala Freund attackiert Bayern: "Menschlich richtig schwach" Die Bayern bekommen in der Causa Jamal Musiala jetzt Gegenwind von einem Weltmeister. Wintersport-Legende Severin Freund schießt gegen die Bosse. Von Sport Heute 24.11.2026, 19:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bayern-Bosse bekommen in der Causa Jamal Musiala nun auch Gegenwind aus dem Wintersport. Der ehemalige deutsche Skisprung-Star Severin Freund rechnet mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ab und kritisiert deren öffentliche Diskussion über die Zukunft des erkrankten Fußball-Stars.

"Eine Diskussion über den Wert eines Spielers so bewusst öffentlich zu führen, wirkt auf mich menschlich, sportlich und moralisch richtig schwach", schreibt der Olympiasieger von 2014 in einem ausführlichen Instagram-Statement.

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Für Freund ist die Debatte auch aus persönlichen Gründen eine besonders emotionale Angelegenheit. Der 38-Jährige lebt selbst mit Epilepsie.

"Ich bin FC Bayern-Fan, seit ich denken kann – meine ersten Spiele habe ich noch im Olympiastadion erlebt. Gleichzeitig lebe ich selbst mit Epilepsie. Deshalb berührt mich die aktuelle Debatte rund um Jamal Musiala besonders."

Bayern-Bosse mit kontroversen Aussagen

Musiala leidet unter temporären Absenzen durch eine neurologische Dysfunktion. Zuletzt hatten Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge mit öffentlichen Aussagen über die sportliche Zukunft und den hoch dotierten Vertrag des 23-Jährigen für Aufsehen gesorgt.

Besonders Rummenigge wurde deutlich: "Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen – mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen – natürlich mit Verlaub – nicht mehr darstellbar."

Freund spricht aus eigener Erfahrung

Freund weiß, dass eine neurologische Erkrankung sportliche Höchstleistungen nicht zwangsläufig ausschließt. Trotz seiner Epilepsie wurde der Deutsche Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger.

"Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann, dass man mit, trotz oder vielleicht sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen erbringen kann. Spitzenleistung ist immer komplex. Dafür braucht es ein Umfeld, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt."

"Macht es mich betroffen"

Bei Musiala vermisst Freund einen solchen Umgang mit der Situation. Statt dem Fußball-Star den Rücken zu stärken, würden die Verantwortlichen dessen Zukunft öffentlich zur Diskussion stellen.

"Umso mehr macht es mich betroffen, dass Jamal Musiala aktuell erleben muss, wie öffentlich über ihn gesprochen, spekuliert, diskutiert und geurteilt wird, anstatt gemeinsam mit ihm nach vorne zu schauen. Gerade in einer Phase, in der Unterstützung wichtiger wäre als öffentliche Debatten."

Freund hätte sich gewünscht, dass die Bayern-Bosse die Angelegenheit von Beginn an intern behandeln und gemeinsam mit Musiala an einer Lösung arbeiten. Schließlich liege dessen Genesung auch im Interesse des Vereins.