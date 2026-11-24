i ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll. GEPA pictures Das kommt überraschend Neuer Name um Posten als ÖFB-Sport-Boss aufgetaucht Österreichs Fußball-Nationalteam sucht einen neuen Sportdirektor. Ein Überraschungsmann soll auf der vierköpfigen Shortlist sein. Von Sport Heute 24.11.2026, 21:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach dem neuen ÖFB-Sportdirektor ist um eine Facette reicher! Nachdem am Dienstag eine vermeintliche Shortlist mit vier Kandidaten für die Nachfolge von Peter Schöttel durchgesickert war, gibt es nun neue Informationen. Mit Ralph Hasenhüttl wird plötzlich ein weiterer prominenter Name gehandelt. Dafür soll ein anderer Kandidat aus dem Rennen sein.

Der "Kurier" hatte am Dienstag berichtet, dass sich das Rennen um den vakanten Posten auf die beiden Ex-Teamspieler Marc Janko und Sebastian Prödl sowie Martin Scherb und Günter Kreissl zugespitzt habe.

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Überraschungsmann Hasenhüttl im Rennen

Laut einem ORF-Bericht soll sich der ehemalige ÖFB-Teamspieler Janko allerdings nicht unter den Kandidaten befinden. Dafür soll Hasenhüttl zu den verbliebenen Anwärtern zählen. Der Steirer ist seit seinem Abschied vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg im April 2025 ohne Trainerjob. Zuvor hatte sich der 59-Jährige unter anderem mit seinen Engagements bei RB Leipzig und dem englischen Premier-League-Klub Southampton international einen Namen gemacht.

Doch damit nicht genug: Laut ORF könnte die Liste der verbliebenen Anwärter auf den Sportdirektoren-Posten sogar mehr als vier Namen umfassen. Wer tatsächlich noch im Rennen um die Schöttel-Nachfolge ist, bleibt offen, der ÖFB kommentierte keine Namen.

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Drei Kandidaten bereits beim ÖFB tätig

Mit Prödl, Scherb und Kreissl wurden bislang gleich drei Kandidaten gehandelt, die bereits beim ÖFB tätig sind. Ex-Teamverteidiger Prödl fungiert seit vergangenem Jahr als Nachwuchsleiter, Scherb betreut seit Jahren diverse Nachwuchsauswahlen des Verbandes. Der ehemalige Sturm-Sportdirektor Kreissl ist beim ÖFB als "Head of Goalkeeping" für den Tormannbereich verantwortlich.

Lange dürfte das Rätselraten allerdings nicht mehr andauern. Am Mittwoch steht das abschließende Hearing vor einem fünfköpfigen Gremium unter der Leitung von ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll auf dem Programm. Bis Freitag soll der neue Sportdirektor feststehen und der Öffentlichkeit präsentiert werden.