i Ganz große Enttäuschung beim LASK. GEPA pictures "Pure Enttäuschung" LASK nach 0:1 fassungslos: "Da fehlen mir die Worte" Ganz große Ernüchterung beim LASK. Die Linzer verloren in der Champions League im eiskalten Norwegen bei Bodö/Glimt ganz spät mit 0:1. Von Sport Heute 24.11.2026, 22:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein bitterer Champions-League-Abend für den LASK! Die Linzer standen am Dienstag beim norwegischen Tabellenführer Bodö/Glimt unmittelbar vor einem Punktgewinn, mussten sich am Ende aber mit 0:1 geschlagen geben. Ausgerechnet in der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte ein Kopfball von Andreas Helmersen für die Entscheidung. Die UEFA wertete den Treffer nachträglich als Eigentor von Melayro Bogad (90+2.).

Die Mannschaft von Coach Didi Kühbauer hatte den Norwegern bei eisigen Temperaturen von -4 Grad Celsius auf dem Kunstrasen mit einer disziplinierten Defensivleistung über weite Strecken erfolgreich Paroli geboten. Am Ende brachten sich die Oberösterreicher jedoch um den Lohn für ihren aufopferungsvollen Kampf. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den LASK-Profis nach dem Schlusspfiff.

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"Da fehlen mir die Worte"

Vor allem Tormann Lukas Jungwirth, der die Linzer in der Schlussphase noch mit einer Glanzparade im Spiel gehalten hatte, wirkte nach der Niederlage fassungslos. "Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Das ist sehr bitter. Von der ersten Minute an hat die Mannschaft extrem gut gekämpft und alles wegverteidigt", erklärte der Schlussmann.

Jungwirth verwies dabei auch auf die beeindruckende Heimbilanz der Norweger: "Wir haben gesehen, wie viele Topmannschaften hier geschlagen worden sind." Tatsächlich hatten bereits europäische Schwergewichte wie Manchester City, Inter Mailand und Borussia Dortmund in Bodö den Kürzeren gezogen. Umso bitterer, dass auch die Linzer nach einem beherzten Auftritt mit leeren Händen dastanden.

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"Pure Enttäuschung"

Auch bei ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic überwog nach dem Schlusspfiff der Frust. "Pure Enttäuschung. Wir haben gewusst, dass es schwer wird, hier tun sich alle schwer. Wir haben gut dagegengehalten, der Punkt wäre in Ordnung gewesen. Es ist einfach sehr bitter", resümierte der LASK-Angreifer.

Ins gleiche Horn stieß Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf: "Das tut schon sehr weh, den Punkt so aus der Hand zu geben. Der Punkt hätte uns schon sehr, sehr gutgetan und wir hätten ihn uns mehr als verdient gehabt." Trotz des Rückschlags dürfen die Linzer mit weiterhin sechs Punkten auf den Aufstieg hoffen. Die nächste Chance auf Zählbares bietet sich den Athletikern am 9. Dezember im Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul.