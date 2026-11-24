i Galatasaray-Kicker Deniz Gül hatte nach dem Torjubel eine Blutwunde. Reuters Ganz schmerzhaft Erst Siegtreffer, dann Blut-Wunde bei Gala-Star Schmerzhafter Torjubel für Galatasaray-Star Deniz Gül. Er erzielte in der Champions League das 1:0-Goldtor gegen Aston Villa, verletzte sich dabei. Von Sport Heute 24.11.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Einsatz von Deniz Gül! Der Angreifer von Galatasaray Istanbul avancierte am Dienstagabend in der Champions League zum umjubelten Matchwinner. Beim 1:0-Heimerfolg gegen Aston Villa erzielte der eingewechselte Offensivspieler den entscheidenden Treffer, zog sich dabei allerdings eine blutende Wunde im Gesicht zu.

Lange Zeit deutete in Istanbul alles auf eine Nullnummer hin. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, gefährliche Torraumszenen blieben Mangelware. Auch nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität zwar zu, spielerische Highlights waren allerdings weiterhin rar. In der 66. Minute wurde bei den Engländern der ehemalige Bayern-Star Leon Goretzka eingewechselt.

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Erst Tor, dann Blut-Wunde

Elf Minuten später folgte die entscheidende Szene des Spiels: Nach einem Eckball ging Gül bei einem Abpraller volles Risiko, wuchtete den Ball per Kopf zum 1:0 über die Linie. Allerdings wurde der Galatasaray-Angreifer dabei von Aston-Villa-Stürmer Nicolas Jackson im Gesicht getroffen. Der Torjubel wurde von einer schmerzhaften Verletzung überschattet.

Gül musste aufgrund seiner blutenden Gesichtswunde minutenlang medizinisch versorgt werden. Doch der Matchwinner biss die Zähne zusammen, kehrte mit einem Gesichtsverband auf den Rasen zurück und setzte die Partie fort. Die Istanbuler verteidigten den knappen Vorsprung anschließend erfolgreich, ließen die Engländer kaum noch gefährlich werden.

Damit feierte Galatasaray im fünften Champions-League-Spiel den dritten Sieg und zog nach Punkten mit Aston Villa gleich. Für die Mannschaft von Trainer Okan Buruk wartet bereits am kommenden Montag das nächste Highlight: Dann steigt das prestigeträchtige Istanbuler Derby gegen Besiktas.