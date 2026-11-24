i LASK-Trainer Didi KÜhbauer. GEPA pictures Bei Bodö/Glimt Kühbauer ärgert sich über LASK-Pleite: "Ein Nudeltor" Der LASK hat in der Champions League denkbar knapp gegen Bodö/Glimt mit 0:1 verloren. Das ärgerte auch Trainer Didi Kühbauer. Von Sport Heute 24.11.2026, 23:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK musste am Dienstagabend in der Champions League einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Die Linzer standen beim norwegischen Tabellenführer Bodö/Glimt unmittelbar vor einem Punktgewinn, kassierten in der zweiten Minute der Nachspielzeit allerdings noch den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1. Besonders ärgerlich: Die UEFA wertete den Treffer nachträglich als Eigentor von Melayro Bogade.

Während die LASK-Spieler nach dem Schlusspfiff vor allem dem verpassten Punktgewinn nachtrauerten, ging Trainer Dietmar Kühbauer mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus kritisch ins Gericht. Der Burgenländer vermisste bei seinen Schützlingen vor allem die letzte Überzeugung und haderte mit der Entstehung des späten Gegentreffers.

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"Ein Nudeltor"

"Wir haben heute sicher nicht unser wahres Gesicht gezeigt, wollten überzeugender spielen. Deswegen haben wir dann so ein Nudeltor bekommen. Das war dann aber auch bezeichnend", resümierte der LASK-Coach. Nach einem Kopfball von Andreas Helmersen hatte Bogarde den Ball entscheidend mit der Hand abgelenkt, der Rettungsversuch von Xavier Mbuyamba kam zu spät.

Dabei sah Kühbauer den norwegischen Gegner keineswegs als übermächtig an. "Die haben kein Dauerfeuer abgedrückt, haben wenige Chancen gehabt. Sie sind All In gegangen, uns hat die letzte Überzeugung gefehlt", analysierte der 55-Jährige. Auch im direkten Duell mit den Gegenspielern sah der Trainer Luft nach oben: "In den Zweikämpfen waren wir meistens Zweiter, hätten bessere Lösungen finden können."

Frust bei den Spielern

Seine Spieler zeigten sich unterdessen tief enttäuscht. "Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Das ist sehr bitter", erklärte Tormann Lukas Jungwirth. Auch Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf trauerte der verpassten Chance nach: "Der Punkt hätte uns schon sehr, sehr gutgetan und wir hätten ihn uns mehr als verdient gehabt."

Trotz der bitteren Niederlage haben die Oberösterreicher mit sechs Punkten aus fünf Partien weiterhin Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions League. Am 9. Dezember bietet sich der Kühbauer-Elf die nächste Gelegenheit, ihr Punktekonto aufzustocken. Dann gastiert der türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul bei den Linzern.