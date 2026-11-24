i Schiedsrichter Irfan Peljto entschied zunächst auf einen Treffer, weil es ihm die Uhr angezeigt hatte. IMAGO/ANP Das gab es noch nie Kurioser Tor-Fehlalarm in der Champions League Eine unglaubliche Szene in der Champions League. Plötzlich zeigte die Uhr des Schiedsrichters einen Treffer an, den es gar nicht gegeben hatte. Von Sport Heute 24.11.2026, 23:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Szenen in der Champions League! Der FC Porto feierte am Dienstagabend einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam. In der Schlussphase sorgte allerdings ausgerechnet die Torlinientechnologie für mächtig Aufregung. Die Uhr von Schiedsrichter Irfan Peljto signalisierte einen Treffer für die Niederländer, obwohl der Ball die Torlinie nicht vollständig überschritten hatte.

Dabei waren die Portugiesen bereits in der zweiten Spielminute in Führung gegangen. Nach Vorarbeit von Oskar Pietuszewski kam Victor Froholdt am kurzen Pfosten zum Abschluss, Feyenoord-Profi Oussama Targhalline fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Die Niederländer drängten vor allem nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder an Porto-Schlussmann Diogo Costa.

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Kurioser Tor-Alarm

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Nachdem Feyenoord zunächst die Latte getroffen hatte, lenkte Costa in der 88. Minute einen Kopfball von Nacho an die Stange. Plötzlich signalisierte die Uhr des bosnischen Unparteiischen einen Torerfolg für die Hausherren. Doch der vermeintliche Ausgleich war keiner!

Ausgerechnet die Technik, die eigentlich für Klarheit bei derartigen Szenen sorgen soll, sorgte für Verwirrung. Der Videoassistent griff umgehend ein und korrigierte die fehlerhafte Anzeige der Schiedsrichter-Uhr. Der Treffer zählte nicht, Porto durfte aufatmen. Warum die Uhr fälschlicherweise einen Torerfolg signalisiert hatte, blieb zunächst offen.

Die Portugiesen brachten den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit und durften nach dem Schlusspfiff im Rotterdamer De Kuip über drei wichtige Punkte jubeln. Mit nunmehr sechs Zählern rückte die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli vorübergehend auf einen Play-off-Platz in der Königsklasse vor.