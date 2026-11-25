i Yusuf Demir und Rapid führen aktuell in einer Statistik die europäische Elite an. "imago" Vor Barcelona, Italiener In dieser Statistik ist Rapid bestes Team Europas Rapid führt die Bundesliga überlegen an. Aber nicht nur in Österreich sind die Grün-Weißen Spitze. In einer Statistik sind sie die Besten Europas. Von Sport Heute 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid, Bayern München, Manchester City, FC Barcelona – sie alle müssen sich dem SK Rapid in einer Statistik geschlagen geben. Niemand ist in Europa vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger als die Hütteldorfer: Keine Mannschaft in den 32 europäischen Ligen geht derzeit so effizient mit ihren Torchancen um wie die Hütteldorfer.

Im Schnitt benötigt die Mannschaft von Trainer Johannes Hoff Thorup lediglich 4,46 Abschlüsse, um ein Tor zu erzielen. Das geht aus einer Erhebung des Schweizer CIES Football Observatory in Zusammenarbeit mit dem Datenanalyse-Unternehmen IMPECT hervor.

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Hinter den Grün-Weißen reiht sich mit dem FC Barcelona der amtierende spanische Meister ein. Die Katalanen benötigen durchschnittlich 4,88 Abschlüsse pro Treffer. Komplettiert wird das Podest vom italienischen Traditionsklub AC Milan (5,39).

Rapids beeindruckende Tor-Maschinerie

Besonders bemerkenswert ist die Statistik angesichts der vergangenen Jahre. Immer wieder mussten sich die Hütteldorfer den Vorwurf gefallen lassen, dass ihnen ein echter Torjäger fehle und sie zu viele Chancen ungenutzt lassen würden.

Mittlerweile ist das Gegenteil der Fall. Nach 13 Bundesliga-Spielen halten die Wiener bereits bei 42 erzielten Treffern. Das entspricht einem Schnitt von 3,23 Toren pro Partie – Topwert in Österreich.

Ganze zwölf ihrer bisherigen 13 Liga-Spiele konnten die Grün-Weißen für sich entscheiden. Lediglich gegen Red Bull Salzburg setzte es eine Niederlage. Doch nicht nur die Offensive ist ein Erfolgsgarant der Hütteldorfer. Auch die Defensive präsentiert sich äußerst stabil. Bislang musste Rapid lediglich neun Gegentreffer hinnehmen – ebenfalls Spitzenwert in Österreich.