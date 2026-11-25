i Die LASK-Stars verlieren in Norwegen. GEPA pictures Champions League am Dienstag Last-Minute-Schock für den LASK – Real feiert Tor-Gala Bitterer Champions-League-Abend für den LASK! Die Linzer kassieren bei Bodö/Glimt eine Last-Minute-Pleite. Während Real Madrid eine Tor-Gala feiert. Von Sport Heute 25.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für den LASK! Die Linzer mussten sich am fünften Spieltag der Königsklasse auswärts bei Bodö/Glimt mit 0:1 geschlagen geben. Nach den Siegen gegen Sporting Lissabon und Slovan Bratislava verpassten die Athletiker damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Dabei präsentierten sich die Oberösterreicher im ersten Durchgang defensiv kompakt und kamen durch eine Flanke von Yvan Dibango, die an der Latte landete, sogar beinahe zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Norweger den Druck. Xavier Mbuyamba rettete nach einem riskanten Ausflug von Torhüter Lukas Jungwirth kurz vor der Torlinie. Auf der Gegenseite vergab Dibango rund 20 Minuten vor Schluss die beste Möglichkeit der Linzer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit folgte schließlich der Nackenschlag: Der eingewechselte Andreas Helmersen köpfelte aus spitzem Winkel zum 1:0-Endstand ein. Der LASK hält damit weiterhin bei sechs Punkten und liegt vorerst auf Rang 18.

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Alle Ergebnisse im Überblick: Bodö/Glimt - LASK: 1:0 Galatasaray - Aston Villa: 1:0 Real Madrid - PSV: 5:1 Manchester City - Napoli: 2:2 Arsenal - Borussia Dortmund: 1:1 Feyenoord - Porto: 0:1 Leipzig - Lens: 3:1 Slovan Bratislava - Real betis: 0:2 Como - AEK Athen: 1:0

Real Madrid feierte unterdessen mit einem 5:1 gegen die PSV Eindhoven den zehnten Pflichtspielsieg in Folge. Die Niederländer gingen durch einen Elfmeter von Ivan Perisic (32.) zunächst in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten Federico Valverde (50.), Jude Bellingham (60.) und Kylian Mbappé (64., 84.) die Partie. Vinicius Junior (87.) setzte den Schlusspunkt. Damit übernahmen die Königlichen vorübergehend die Tabellenführung.

Manchester City kam bei der Rückkehr von Ex-Star Kevin De Bruyne ins Etihad Stadium nicht über ein 2:2 gegen die SSC Neapel hinaus. Rasmus Höjlund (55.) brachte die Italiener in Führung, ehe Ayyoub Bouaddi (67.) ausglich. Noa Lang (76.) ließ die Gäste erneut jubeln, Rayan Cherki (86.) rettete den Engländern schließlich einen Punkt.

Der FC Porto feierte einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam. Oussama Targhalline erzielte bereits in der zweiten Minute den entscheidenden Treffer. Die Niederländer drängten anschließend auf den Ausgleich, scheiterten allerdings zweimal am Aluminium und mehrfach an Porto-Keeper Diogo Costa.

Como Calcio setzte sich dank eines sehenswerten Distanztreffers von Luis Milla mit 1:0 gegen AEK Athen durch. Real Betis feierte unterdessen einen 2:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava.