i Romano Schmid GEPA pictures Das steckt dahinter "Sohn hatte Problem!" ÖFB-Star klärt Team-Abreise auf Romano Schmid musste kurzfristig vom ÖFB-Team abreisen. Jetzt klärt der Frosinone-Star auf warum er das tat. Von Sport Heute 25.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romano Schmid sorgt für Klarheit! Der ÖFB-Teamspieler hatte das österreichische Nationalteam vor dem abschließenden Nations-League-Spiel gegen Israel in Debrecen aus familiären Gründen verlassen. Nun verrät der 26-Jährige, was hinter seiner vorzeitigen Abreise steckte.

Auf einer Pressekonferenz seines Klubs Frosinone Calcio vor dem Duell gegen die AC Milan erklärte der Österreicher: "Mein Sohn hatte ein Problem. Es war nichts Ernstes, aber er fühlte sich nicht gut, und da wir uns bereits qualifiziert hatten, zog ich es vor, bei meiner Familie zu bleiben."

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Sportlich setzte es für Schmid nach seiner Rückkehr nach Italien einen herben Dämpfer. Mit Frosinone kassierte der ÖFB-Legionär im San Siro eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Milan.

Abgesehen von der Pleite läuft das Italien-Abenteuer für den 26-Jährigen bislang durchaus erfolgreich. Aufsteiger Frosinone liegt aktuell auf dem siebenten Tabellenplatz der Serie A.