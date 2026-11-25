i Die Szene im Bild. Screenshot Sky Wurden sie betrogen? "Klares Handspiel" – BVB hadert mit Elfer-Entscheidung Handspiel-Wirbel! Borussia Dortmund holt bei Arsenal ein 1:1, doch ein nicht gegebener Elfmeter für den BVB sorgt für Aufregung. Von Sport Heute 25.11.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung um eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Champions League! Borussia Dortmund erkämpfte sich beim englischen Meister Arsenal ein 1:1, doch vor allem ein nicht gegebener Handelfmeter für die Schwarz-Gelben sorgt für Diskussionen.

In der 51. Minute kam es zur Aufreger-Szene des Abends: Nach einem Eckball von Julian Ryerson sprang Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres der Ball an den Arm. Die Dortmunder forderten einen Elfmeter, doch der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani ließ weiterspielen. Auch der Video-Assistent griff nicht ein.

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Für Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich war die Sache hingegen eindeutig. Bei "Prime" stellte er klar: "Das ist ein klares Handspiel."

Ausgerechnet Gyökeres hatte die Londoner bereits in der zehnten Minute in Führung gebracht. Nach einem Zuspiel von Noni Madueke zog der Schwede aus rund 20 Metern ab und überwand BVB-Keeper Gregor Kobel mit einem sehenswerten Distanzschuss. Die Dortmunder fanden erst im Laufe der ersten Hälfte besser in die Partie.

Nur vier Minuten nach dem nicht gegebenen Elfmeter durften die Schwarz-Gelben schließlich doch jubeln. Nach einem starken Solo von Joane Gadou über das halbe Spielfeld kam Maximilian Beier an den Ball, schlug einen Haken und traf mit links zum 1:1-Ausgleich (55.).

In der Schlussphase hatte der BVB allerdings auch das Glück auf seiner Seite. Gleich dreimal rettete das Aluminium für die Dortmunder. Am Ende sicherte sich der deutsche Tabellenführer einen wichtigen Punkt im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse.