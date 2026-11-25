i Sasa Kalajdzic GEPA pictures Als Kane-Backup Kalajdzic zu den Bayern? ÖFB-Star reagiert auf Gerüchte Sasa Kalajdzic wird als Ersatz von Harry Kane beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Der ÖFB-Star reagiert gelassen auf die Gerüchte. Von Sport Heute 25.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wechselt Sasa Kalajdzic zum deutschen Rekordmeister? Die beiden Sky-Experten Marko Stankovic und Didi Hamann brachten den LASK-Stürmer als möglichen Ersatz für den verletzten Bayern-Superstar Harry Kane ins Spiel. Nun reagierte der ÖFB-Teamspieler auf die Spekulationen.

Nach dem monatelangen Ausfall von Kane könnten sich die Münchner im Wintertransferfenster in der Offensive verstärken. Im Sky-Podcast "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast" brachte Stankovic einen prominenten Namen ins Spiel: "Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic eingefallen."

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Auch der ehemalige Bayern-Kicker Didi Hamann könnte sich ein Engagement des Österreichers beim deutschen Rekordmeister vorstellen: "Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind."

Doch was sagt Kalajdzic selbst zu den Spekulationen? Nach der bitteren 0:1-Niederlage des LASK in der Champions League bei Bodö/Glimt wurde der 29-Jährige auf einen möglichen Wechsel nach München angesprochen. Seine klare Antwort: "Es ehrt mich natürlich. Aber es interessiert mich nicht."

Der ÖFB-Teamstürmer betonte, dass er im Laufe seiner Karriere bereits mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht worden sei. Aktuell habe er allerdings andere Dinge im Kopf: "Mich interessiert jetzt einfach nur das Spiel, das ich gerade mit dem LASK hatte. Der Rest ist mir deshalb auch egal!"