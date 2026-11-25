i Jamal Musiala brach mehrfach mit Absencen zusammen. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Klub spricht Klartext Musiala-Hammer! Jetzt verraten die Bayern alle Details Jetzt spricht der FC Bayern! Nach einem Treffen mit den Beratern von Jamal Musiala veröffentlicht der Klub ein offizielles Statement. Von Sport Heute 25.11.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Entwicklung im Wirbel um Jamal Musiala! Der FC Bayern veröffentlichte am Mittwoch eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Management des neurologisch erkrankten Fußball-Stars. Zuvor hatte am Dienstag ein Treffen zwischen den Bayern-Verantwortlichen und den Beratern des 23-Jährigen stattgefunden.

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"Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung", heißt es in der Mitteilung. Das Gespräch zwischen den beiden Parteien sei konstruktiv verlaufen.

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Besonders brisant: Erstmals wird auch das genaue Datum der ersten Untersuchung wegen der neurologischen Beschwerden öffentlich genannt.

Musiala sei am 22. April 2025 wegen Absence-artiger Symptome untersucht worden. Dies sei unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten der Beschwerden und in Absprache mit der medizinischen Abteilung der Bayern erfolgt.

Zuletzt hatten die öffentlichen Aussagen mehrerer Bayern-Bosse für Aufregung gesorgt. Uli Hoeneß hatte eine Diskussion über Musialas Gehalt angestoßen, Karl-Heinz Rummenigge sprach sich für Gespräche über eine mögliche Vertragsanpassung aus, sollte der Nationalspieler nicht mehr dauerhaft zu seiner früheren Leistungsstärke zurückfinden. Auch die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO hatte die Bayern-Führung dafür scharf kritisiert.

Nun wollen die Beteiligten offenbar Ruhe in die Angelegenheit bringen. Der FC Bayern und das Musiala-Management hätten sich darauf verständigt, "die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen". Ob eine Anpassung des Vertrags weiterhin zur Debatte steht, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.