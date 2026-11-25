Bitterer Champions-League-Abend für Slovan Bratislava! Der slowakische Hauptstadtklub kassierte gegen Betis Sevilla eine 0:2-Heimniederlage und stellte damit einen unrühmlichen Rekord in der Königsklasse ein.
Seit Juni 2026 sitzt Premier-League-Legende Yaya Touré auf der Trainerbank der Slowaken. Doch für den Ivorer läuft es derzeit alles andere als nach Wunsch. In der heimischen Liga liegt Slovan auf dem zweiten Tabellenplatz bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Dunajská Streda.
Auch auf internationaler Bühne läuft es für Bratislava nicht rund. Die Pleite gegen die Spanier war bereits die 13. Champions-League-Niederlage in Folge. Damit stellten die Slowaken den bisherigen Negativrekord von Olympique Marseille ein. Auch der LASK konnte gegen Slovan siegen, die Athletiker gewannen in Linz mit 4:0 gegen die Slowaken.
Beim nächsten Auftritt in der Königsklasse gegen Schachtar Donezk droht Slovan nun ein historischer Tiefpunkt. Bei einer weiteren Niederlage wäre der slowakische Hauptstadtklub alleiniger Negativrekordhalter.