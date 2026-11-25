i Pep Guardiola IMAGO/Shutterstock "Ich habe gemerkt..." Guardiola erklärt warum er nicht Italien-Coach wurde Pep Guardiola hätte im Sommer italienischer Teamchef werden können. Nun verrät er, warum er das Angebot ablehnte. Von Sport Heute 25.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pep Guardiola lüftet ein Geheimnis! Der spanische Star-Trainer hätte im Sommer 2026 die italienische Nationalmannschaft übernehmen können. Obwohl den 55-Jährigen die Aufgabe enorm reizte, entschied er sich gegen ein Engagement bei der Squadra Azzurra.

"Ich spreche zum ersten Mal darüber, aber ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Es war mir fast peinlich, Italien abzusagen", verriet Guardiola in der YouTube-Sendung "Romário TV" der brasilianischen Fußball-Legende Romário.

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Die beiden ehemaligen Milan-Stars Paolo Maldini und Leonardo hatten im Auftrag des italienischen Fußballverbandes Kontakt mit Guardiola aufgenommen. "Es wäre eine der größten Ehren meiner Karriere gewesen, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren", erklärte der Spanier.

Doch nach zehn Jahren bei Manchester City, in denen Guardiola unter anderem sechsmal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League gewann, sehnte sich der Erfolgstrainer nach einer Auszeit. Insgesamt 18 Jahre im Trainergeschäft hatten ihre Spuren hinterlassen. "Ich habe gemerkt, dass ich aufhören musste. Ich brauchte etwas Zeit für mich selbst", so der 55-Jährige.

Wäre das Angebot zwei Jahre früher gekommen, hätte Guardiola wohl zugesagt. Die Italiener holten stattdessen mit Roberto Mancini jenen Trainer zurück, der die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel geführt hatte.

Ein Engagement als Nationaltrainer kann sich Guardiola in Zukunft aber durchaus vorstellen. "Das ist der nächste Schritt", verriet der Katalane. Zuletzt wurde der Star-Trainer nach dem Abschied von Mauricio Pochettino auch mit der US-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Vorerst genießt Guardiola allerdings seine Auszeit: "Im Moment geht es mir gut."