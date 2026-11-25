i Max Eberl spricht über Jamal Musiala. Imago Treffen mit Beratern Bayern-Boss Eberl spricht über den Musiala-Gipfel Nach dem Wirbel um das Millionen-Gehalt von Jamal Musiala kam es nun zum Krisengespräch zwischen seinen Beratern und den Bayern-Bossen. Von Sport Heute 25.11.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den öffentlichen Diskussionen um den Gesundheitszustand und das Millionen-Gehalt von Jamal Musiala kam es nun zu einem Treffen zwischen den Beratern des Offensivstars und der Führungsetage des FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl sprach anschließend von einem "sehr, sehr konstruktiven Gespräch".

Die Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen hatten zuletzt für mächtig Wirbel gesorgt. Die Bayern-Verantwortlichen hatten öffentlich infrage gestellt, ob das Gehalt des 23-Jährigen angesichts seiner gesundheitlichen Probleme langfristig noch gerechtfertigt sei.

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Für ihre Aussagen kassierten die Bayern-Bosse zuletzt heftige Kritik. Nun suchten die Verantwortlichen das persönliche Gespräch mit der Spielerseite. Musialas Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffl trafen sich an der Säbener Straße mit Präsident Herbert Hainer, Dreesen und Eberl.

Künftig wolle man laut Eberl wieder mehr miteinander sprechen, anstatt sich öffentlich übereinander zu äußern. Besonders bemerkenswert: Das Gehalt des deutschen Nationalspielers sei beim Treffen laut dem Sportvorstand überhaupt kein Thema gewesen.