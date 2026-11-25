i Bayern-München-Star Jamal Musiala. IMAGO/Jan Huebner Neue Infos durchgesickert Medikamenten-Details und Kabinen-Zweifel bei Musiala Die Aufregung rund um Jamal Musiala beim FC Bayern nimmt kein Ende. Nun sickerten Medikamenten-Details durch. Und Zweifel in der Kabine. Von Sport Heute 25.11.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um Jamal Musiala beim FC Bayern nimmt kein Ende! Nachdem der deutsche Rekordmeister und das Management des 23-Jährigen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung Einigkeit demonstriert hatten, kommen nun weitere brisante Hintergründe ans Licht. Dabei geht es vor allem um mögliche Nebenwirkungen der Medikamente des Nationalspielers – und eine Szene, die in der Münchner Chefetage um Uli Hoeneß für erhebliche Bedenken gesorgt haben soll.

Wie "Absolut Bayern" berichtet, soll Musiala im Zuge der Behandlung seiner neurologischen Funktionsstörung mehr als ein halbes Dutzend Medikamente einnehmen. Das sei bereits bei der Klub-WM im Sommer 2025 der Fall gewesen. Die richtige Dosierung stellt offenbar eine besondere Herausforderung dar. Schon während der vergangenen Sommervorbereitung hatte eine Umstellung der medikamentösen Behandlung zu Nebenwirkungen geführt.

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Ein besonders heikles Detail soll mittlerweile auch in der Bayern-Kabine diskutiert werden. Demnach könnte eine ausreichend hohe Dosierung, die das Auftreten der sogenannten Absencen unterdrückt, dazu führen, dass Musiala seine Beinmuskulatur nicht mehr optimal ansteuern kann. Gerade für einen Spieler, dessen Spielweise von schnellen Richtungswechseln und explosiven Bewegungen lebt, wäre das eine erhebliche Einschränkung.

Was Hoeneß auf die Palme brachte

Vor allem eine Szene soll bei den Bayern-Bossen um Hoeneß die Alarmglocken schrillen haben lassen: Musialas Oberschenkelverletzung vor dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Niederlande in Amsterdam. Der Offensiv-Star hatte sich die Blessur ausgerechnet beim Aufwärmen zugezogen. Laut "Absolut Bayern" habe man sich in der Münchner Chefetage die Frage gestellt, wie es überhaupt dazu kommen konnte.

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Auch der öffentliche Vorstoß von Karl-Heinz Rummenigge soll innerhalb der Bayern-Führung keineswegs auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sein. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende hatte am vergangenen Freitag das Preis-Leistungs-Verhältnis des Topverdieners öffentlich infrage gestellt. Laut dem Bericht sollen ranghohe Verantwortliche des Rekordmeisters sowohl mit der Härte der Aussagen als auch mit dem Zeitpunkt des Interviews unzufrieden gewesen sein. Eine öffentliche Entschuldigung sei zwar nicht zu erwarten, hinter den Kulissen bemühe man sich aber darum, die Wogen zu glätten.

Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl sind unterdessen weiterhin davon überzeugt, dass Musiala zu alter Stärke zurückfinden kann. Hoffnung schöpfen die beiden ausgerechnet aus jenem Klub-WM-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain, in dem sich der Nationalspieler im Sommer 2025 schwer verletzte. Nur sechs Tage nach einer Absence hatte Musiala eine herausragende erste Halbzeit gezeigt. Die große Hoffnung der Münchner ist nun, dass es dauerhaft gelingt, die richtige medizinische Balance zu finden, ohne Musialas sportliche Leistungsfähigkeit entscheidend einzuschränken.