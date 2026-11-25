i Raheem Sterling (r.) vor dem Gerichtsgebäude Reuters Brisanter Lamborghini-Crash Fußball-Star Sterling zu Haftstrafe verurteilt Einst gefeierter Fußball-Star, jetzt verurteilter Verkehrssünder. Nach einem Crash mit seinem Lamborghini entgeht Sterling einer Gefängnisstrafe. Von Sport Heute 25.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der tiefe Fall des Raheem Sterling! Der ehemalige englische Teamspieler wurde nach einem Unfall mit seinem Lamborghini zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Ins Gefängnis muss der 31-Jährige allerdings nicht.

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Wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtet, wurde die Freiheitsstrafe für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt. Sterling hatte sich zuvor wegen gefährlichen Fahrens, des Besitzes von Lachgas und der Verweigerung eines Drogentests schuldig bekannt.

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Am 28. Mai war der Fußballer mit seinem Luxuswagen ohne Fremdeinwirkung gegen eine Leitplanke gekracht. Die Polizei nahm den Engländer vorübergehend fest. Aufnahmen der Polizeikameras zeigten Sterling nach dem Crash mit zwei Kartuschen auf dem Schoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Seinen Führerschein ist der einstige Fußball-Star für zwei Jahre los. Zudem verdonnerte ihn das Gericht in Basingstoke zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Auch sportlich ging es für Sterling zuletzt bergab. Eine Person aus seinem Umfeld berichtete nach dem Unfall von "extrem schwierigen Jahren". Der 31-Jährige habe sich "wertlos" und "vergessen" gefühlt. Bis Jänner stand der Offensivspieler noch beim FC Chelsea unter Vertrag, durfte zuletzt aber nicht einmal mehr mit der Profimannschaft trainieren.

Dabei hatten die Londoner im Sommer 2022 noch mehr als 50 Millionen Euro für Sterling auf den Tisch gelegt. Zuvor hatte der Flügelspieler mit Manchester City vier englische Meistertitel gefeiert.

Auch im englischen Nationalteam war Sterling jahrelang eine fixe Größe. Insgesamt absolvierte er 82 Länderspiele, stand im WM-Halbfinale 2018 und im Endspiel der EURO 2020 auf dem Rasen. Von seinen einstigen sportlichen Glanzzeiten ist der Engländer mittlerweile weit entfernt.