i BVB-Star Joane Gadou im Duell gegen Arsenal. Reuters Ganz großes Lob Ex-Salzburger mit Gala in der CL: "Einfach ein Tier" Borussia Dortmund erkämpfte ein 1:1 bei Premier-League-Tabellenführer Arsenal. Danach gab es Sonderlob für den Ex-Salzburger Joane Gadou beim BVB. Von Sport Heute 25.11.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joane Gadou sorgt bei Borussia Dortmund für Begeisterung! Der erst im Sommer von Red Bull Salzburg zum deutschen Bundesligisten gewechselte Innenverteidiger glänzte am Dienstagabend beim 1:1 der Schwarz-Gelben in der Champions League gegen den FC Arsenal. Der 19-jährige Franzose überzeugte dabei nicht nur mit seinen defensiven Qualitäten, sondern avancierte mit einer sehenswerten Offensivaktion zum Wegbereiter des Dortmunder Punktgewinns.

In der 55. Minute setzte Gadou in der eigenen Hälfte zu einem beeindruckenden Sololauf an, schüttelte zwei Gegenspieler ab und bediente Maximilian Beier mit einem perfekten Zuspiel. Der Angreifer vollendete zum 1:1-Endstand. "Gadou ist einfach ein Tier. Wie er andribbelt und den Körper reinstellt, hat er sehr stark gemacht", schwärmte der Torschütze nach dem Schlusspfiff bei "Prime Video".

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"Solltest du öfter machen"

Auch bei Jobe Bellingham sorgte der Auftritt des Ex-Salzburgers für Begeisterung. "Ich weiß, es klingt komisch, weil er Verteidiger ist, aber im Eins-gegen-Eins ist er so stark. Mit und ohne Ball", erklärte der Engländer. Nach dem Ausgleichstreffer habe er seinem Teamkollegen scherzhaft geraten: "Das solltest du öfter machen."

BVB-Goalie Gregor Kobel konnte sich angesichts der Offensivqualitäten des jungen Innenverteidigers ebenfalls ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Bei ihm ist es so: Wenn er mal keine Anspielstation hat, dann geht er einfach mal alleine. Vielleicht müssen wir uns mal öfter nicht zeigen, dann geht er vielleicht öfter so durch", witzelte der Schweizer. Auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken schwärmte: "Die Vorlage ist natürlich eine Sensation."

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"Er muss noch einiges essen"

Trainer Niko Kovac trat bei aller Begeisterung ein wenig auf die Euphoriebremse. "Er ist auf einem guten Weg", meinte der Kroate, der mit einem Augenzwinkern nachlegte: "Aber wie ich immer wieder sage: Er kann und muss noch einiges essen. Damit er groß und stark wird." Gadou genieße weiterhin sein Vertrauen, eine Stammplatzgarantie sei damit allerdings nicht verbunden.

Die Dortmunder hatten im vergangenen Sommer kolportierte 19,5 Millionen Euro für den französischen Abwehrspieler nach Salzburg überwiesen. Mittlerweile soll der Youngster bereits das Interesse weiterer europäischer Schwergewichte geweckt haben. Zuletzt wurden sowohl sein Ex-Klub Paris Saint-Germain als auch Real Madrid mit Gadou in Verbindung gebracht. Beim BVB steht der 19-Jährige allerdings noch bis 2031 unter Vertrag.