i Fußball-Star Jude Bellingham. IMAGO/AFLOSPORT Details enthüllt Bellingham wirkt riesiges Gehalts-Plus bei Real Jude Bellingham ist wohl der nächste Real-Star, der seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Und das soll ihm ein sattes Gehalts-Plus einbringen. Von Sport Heute 25.11.2026, 20:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jude Bellingham steht bei Real Madrid offenbar vor einer gewaltigen Gehaltserhöhung! Der englische Nationalspieler befindet sich laut "The Athletic" in fortgeschrittenen Gesprächen mit den "Königlichen" über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Der 23-Jährige könnte damit schon bald zu einem der bestbezahlten Fußballer Europas aufsteigen.

Obwohl Bellinghams aktueller Vertrag noch bis 2029 läuft, wollen die Madrilenen ihren Superstar langfristig an den Verein binden. Das neue Arbeitspapier soll Medienberichten zufolge bis 2031 laufen. Noch vor Jahresende könnte die Vertragsverlängerung offiziell verkündet werden. Besonders beeindruckend sind dabei die kolportierten finanziellen Details.

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Riesiges Gehalts-Plus winkt

Bislang soll Bellingham rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Laut der britischen "Daily Mail" könnte sein Wochengehalt künftig bei rund 500.000 Pfund liegen. Umgerechnet wären das rund 28,7 Millionen Euro pro Jahr – beinahe eine Verdoppelung seines bisherigen Gehalts. Damit würde der Engländer in ähnliche finanzielle Sphären wie sein Teamkollege Vinicius Junior vorstoßen.

Zum Vergleich: Bellinghams Nationalteam-Kollege Harry Kane hatte erst kürzlich seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Der Torjäger soll künftig ein jährliches Bruttogehalt von rund 25 Millionen Euro beziehen, das durch Prämien noch deutlich anwachsen kann. Auch Bellingham würde mit seinem neuen Mega-Vertrag in die absolute Gehalts-Elite des europäischen Fußballs aufsteigen.

Bellingham spielt groß auf

Sportlich liefert der englische Fußball-Star derzeit die Argumente für eine Gehaltserhöhung. Nach einer schwierigen vergangenen Saison präsentiert sich Bellingham wieder in Topform. In 17 Pflichtspielen für Real Madrid gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler bislang sechs Tore und vier Vorlagen. Für die englische Nationalmannschaft steuerte er in sechs Partien zudem einen Treffer und sechs Assists bei.

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Für Real wäre Bellingham bereits der sechste Schlüsselspieler innerhalb kürzester Zeit, der mit einem neuen Vertrag ausgestattet wird. Zuvor hatten unter anderem Thibaut Courtois, Federico Valverde und Arda Güler ihre Arbeitspapiere verlängert. Nun soll auch der Engländer, der im Sommer 2023 für mehr als 120 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt war, langfristig gebunden werden. Eine offizielle Bestätigung des Mega-Deals steht allerdings noch aus.