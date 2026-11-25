i Barcelona bejubelt den klaren Champions-League-Sieg in Baku. APA-Images / AFP / IGOR IVANKO Gegen Aserbaidschan-Team Barcelona lässt CL-Underdog bei 4:1-Sieg keine Chance Barcelona erfüllt die Pflichtaufgabe in der Champions League. Spaniens Tabellenführer schlug Außenseiter Sabah aus Aserbaidschan klar mit 4:1. Von Sport Heute 25.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei schnürte Anthony Gordon einen Doppelpack für die Katalanen (31., 51.), brachte die Elf von Hansi Flick mit seinem zweiten Treffer endgültig auf die Siegerstraße. Karim Adeyemi (55.) und Gabriel Jesus (60.) legten im 4.000 Kilometer von Barcelona entfernten Baku nach. Ehe Joy-Lance Mickels der Ehrentreffer des aserbaidschanischen Meisters gelang (63.). Da hatten die Katalanen längst abgestellt, sie spielten den Sieg locker nach Hause.

Damit hält Barcelona bei zwölf Punkten aus fünf Spielen und liegt als vorerst Vierter voll auf Achtelfinal-Kurs in der Eliteliga. Aserbaidschans Meister Sabah bleibt bei drei Punkten und wird wohl kein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können.

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Im Parallelspiel schlug Villarreal Slavia Prag knapp mit 1:0. Tajon Buchanan netzte in der 62. Minute und sorgte für den zweiten Sieg des gelben U-Boots aus Spanien.

Wackeliger Barca-Start

Barcelona-Trainer Hansi Flick hatte beinahe eine B-Elf aufgeboten – freilich auf hohem Niveau. So hatten die angeschlagenen Stars Lamine Yamal und Rodri die Reise ins ferne Baku gar nicht mitgemacht, Leistungsträger wie Raphinha, Dani Olmo oder Pau Cubarsi saßen zunächst auf der Bank.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Die umgebaute Barcelona-Elf schien sich erst finden zu müssen. So verpassten Kayal Aliyev mit einem zu zentralen Schuss (9.) und Ivan Lepinjica mit einem Lattenkracher (27.) die Führung für den Außenseiter aus Aserbaidschan.

Danach wachten die Katalanen auf, jubelten über die Führung durch Gordon, der goldrichtig stand, abstaubte. Zuvor hatte Sabah-Schlussmann Stas Pokatilov eine Hereingabe von Karim Adeyemi nach vor abklatschen lassen – 1:0 (30.). Den schnellen Gordon-Doppelschlag (33.) verhinderte eine Abseitsstellung von Gabriel Jesus in der Entstehung (34.). Und Adeyemi haute drüber (43.). Fermin Lopez scheiterte an Pokatilov (45.).

Barca macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel zählte der zweite Gordon-Treffer dann allerdings. Nachdem der englische Teamspieler erneut goldrichtig stand, abstaubte (51.). Wieder hatte Keeper Pokatilov den Ball ausgelassen, Gabriel Jesus schoss diesmal. Damit war der Bann endgültig gebrochen. Denn mit Treffern von Adeyemi nach einem Stanglpass von Alejandro Balde (55.) und Gabriel Jesus nach einem Corner (60.) machte Spaniens Tabellenführer endgültig alles klar.

Aus dem Nichts gelang Mickels dann der Sabah-Ehrentreffer nach einem Ballverlust von Fermin Lopez (63.). Aufseiten der Katalanen scheiterte auch Adeyemi mit einem wuchtigen Abschluss an der Latte (80.) und in der Nachspielzeit an Sabahs Keeper Pokatilov (92.).