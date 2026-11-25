i Fußballer Eduard Löwen trauert um seine früh verstorbene Frau Ilona. IMAGO/Icon Sportswire Große Emotionen Fußballer rührt mit Erinnerung an tote Frau zu Tränen Große Emotionen bei Fußball-Profi Eduard Löwen. Der Deutsche MLS-Legionär wurde offiziell ausgezeichnet, gedachte danach seiner toten Frau. Von Sport Heute 25.11.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine besondere Auszeichnung nach einem schweren Schicksalsschlag! Der deutsche Fußball-Profi Eduard Löwen wurde in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) zum "Comeback Player of the Year" gewählt. Nach der Ehrung richtete der Mittelfeldspieler auf Instagram emotionale Worte an seine verstorbene Ehefrau Ilona.

Hinter dem Fußball-Profi, der einst auch in der deutschen Bundesliga aktiv war, liegen die wohl schwierigsten Monate seines Lebens. Im Jahr 2024 war bei seiner Ehefrau ein Hirntumor diagnostiziert worden. Löwen zog sich zwischenzeitlich aus dem Profigeschäft zurück und kehrte nach Deutschland zurück. Im März dieses Jahres verstarb Ilona nach langer, schwerer Krankheit. Erst im April feierte Löwen nach rund einem halben Jahr Pause sein sportliches Comeback.

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Rührende Worte

Die Auszeichnung widmete der Mittelfeldspieler nun seiner verstorbenen Frau. "Du hast mir gezeigt, was es bedeutet, unvorstellbares Leid durchzustehen und trotz des Schmerzes fröhlich zu bleiben", schrieb Löwen auf Instagram. Nichts würde er sich mehr wünschen, als diesen besonderen Moment mit ihr teilen zu können. "Ich liebe dich, Ilona. Und werde das auch immer tun."

Auch seiner Familie und seinen Freunden sprach der Fußball-Profi seinen tief empfundenen Dank aus, "dass ihr mit mir durch die dunkelsten Momente meines Lebens gegangen seid". Löwen könne kaum in Worte fassen, wie dankbar er dafür sei, dass seine Liebsten in dieser schwierigen Zeit für ihn da gewesen seien.

Dank an seine Unterstützer

Seine Mitspieler und Trainer hätten ihm zudem geholfen, trotz des großen Schmerzes wieder Momente der Freude zu erleben. "Eure Liebe und Höflichkeit für mich und meine Familie war überwältigend. Vor allem möchte ich mich bedanken, dass ihr meine geliebte Ilona immer in Erinnerung behaltet", schrieb der Mittelfeldspieler.

Nach seiner Rückkehr auf den Fußballplatz absolvierte Löwen noch zwölf Partien für MLS-Klub St. Louis City, ehe er im August zu den San Jose Earthquakes wechselte und sich dort zu einer wichtigen Stütze entwickelte. In der deutschen Bundesliga war der Mittelfeldspieler zuvor für den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg, den FC Augsburg und Hertha BSC aufgelaufen. Im Sommer 2022 hatte er den Sprung in die USA gewagt.