i Joshua Kimmich. IMAGO/Beautiful Sports International Verteidigt Musiala "Absolutes No-go!" Kimmich attackiert Bayern-Bosse Joshua Kimmich nimmt Jamal Musiala in Schutz und übt Kritik an den Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Von Sport Heute 26.11.2026, 07:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt schaltet sich auch Joshua Kimmich in die Debatte um Jamal Musiala ein! Nach der öffentlichen Kritik von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge am Offensivstar des FC Bayern nimmt der DFB-Kapitän seinen Mannschaftskollegen in Schutz und rechnet mit den Vereinsbossen ab.

Nach der 1:2-Niederlage beim OSC Lille zeigte Kimmich zwar Verständnis für die Sorgen der Verantwortlichen, verwies aber auch auf die zahlreichen gesundheitlichen Rückschläge Musialas. Vor allem die öffentliche Diskussion um den Millionenvertrag des 23-Jährigen stößt beim Führungsspieler auf Unverständnis.

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"Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird", stellte Kimmich klar.

Der 31-Jährige legte nach: "Natürlich ist der Verein immer das Höchste, worum es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-go und auch nicht Bayern-like."

Besonders brisant: Kimmich hat seinen Unmut offenbar bereits bei den Bayern-Verantwortlichen deponiert. Auf die Frage, ob er seine Kritik auch intern geäußert habe, antwortete der Mittelfeldspieler: "Ja, auf jeden Fall."

Dass die Bayern-Bosse mittlerweile das Gespräch mit den Beratern Musialas gesucht haben, begrüßt Kimmich. Allerdings hätte dieses aus seiner Sicht deutlich früher stattfinden müssen: "Meiner Ansicht nach hätte man das vielleicht vor einem solchen Statement machen sollen."

Auch Zweifel an der Arbeitseinstellung seines Mannschaftskollegen ließ Kimmich nicht gelten. "Ich sehe ihn jeden Tag und verbringe Zeit mit ihm. Ich sehe, wie er arbeitet und wie hart er arbeitet." Der 23-Jährige setze alles daran, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Zum Abschluss richtete Kimmich eine klare Botschaft an Musiala: "Ich hoffe, er weiß, dass wir alle zu 100 Prozent hinter ihm stehen, sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsverantwortlichen."