i Konny Laimer IMAGO/DeFodi Images Niederlage in Lille "Ging zu einfach" – Laimer hadert mit Bayern-Leistung Konrad Laimer musste bei der 1:2-Pleite des FC Bayern gegen Lille als Mittelstürmer ran. Nach dem Spiel haderte er mit dem Auftritt der Münchner. Von Sport Heute 26.11.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Konrad Laimer musste beim FC Bayern als Mittelstürmer ran! Aufgrund der zahlreichen Ausfälle in der Offensive beorderte Trainer Vincent Kompany den ÖFB-Star beim Champions-League-Duell gegen den OSC Lille ins Sturmzentrum. Doch auch der ungewöhnliche Schachzug konnte die erste Saisonniederlage der Münchner nicht verhindern.

Nach dem 1:2 in Frankreich sprach der 29-Jährige über seine ungewohnte Rolle als Ersatz für den verletzten Harry Kane. "Ich habe probiert, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ich habe versucht, die Rolle so zu spielen, wie ich sie interpretieren würde. Mal klappt es besser, mal schlechter", erklärte Laimer bei DAZN.

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Der Salzburger hatte in der ersten Halbzeit sogar die Chance, die Führung der Bayern auszubauen, scheiterte allerdings an Lille-Schlussmann Berke Özer. Nach dem Seitenwechsel verloren die Münchner zunehmend die Kontrolle über die Partie. Ayase Ueda und ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic drehten das Spiel innerhalb von nur drei Minuten.

Laimer haderte nach dem Schlusspfiff mit dem Leistungseinbruch seiner Mannschaft: "Wir spielen eine sehr ordentliche erste Halbzeit. Wir waren sehr griffig, viele Zweikämpfe gewinnen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit verloren. Das ging dann auch zu einfach. Dann stehst du hier und hast null Punkte. Aber das ist Champions League."

Auch die Einwechslungen von Jamal Musiala und Luis Diaz konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. Mit lediglich acht Punkten aus fünf Partien rangieren die Münchner auf dem 15. Tabellenplatz und geraten im Kampf um die direkte Achtelfinal-Qualifikation zunehmend unter Druck.

Ob Laimer angesichts des monatelangen Ausfalls von Kane auch in den kommenden Wochen als Mittelstürmer zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. Mit der Rückkehr von Diaz hat Kompany zumindest wieder eine weitere Option für die Offensive.