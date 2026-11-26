i Jamal Musiala und Konrad Laimer. IMAGO/DeFodi Images Champions League am Mittwoch Erste Niederlage für die Bayern – PSG nur Remis Mit ÖFB-Star Konrad Laimer als Mittelstürmer kassieren die Bayern in der Champions League eine überraschende 1:2-Niederlage beim OSC Lille. Von Sport Heute 26.11.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für den FC Bayern und Konrad Laimer! Der deutsche Rekordmeister kassierte beim OSC Lille eine überraschende 1:2-Niederlage und musste sich damit erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Harry Kane setzte Bayern-Coach Vincent Kompany auf eine ungewöhnliche Lösung: ÖFB-Star Laimer stürmte im Angriffszentrum der Münchner.

Zunächst lief für die Bayern alles nach Plan. Dayot Upamecano köpfelte die Gäste nach einem Eckball in Führung (15.), Laimer scheiterte wenig später an Lille-Keeper Berke Özer (26.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Franzosen allerdings auf. Ayase Ueda (62.) und ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic (65.) besiegelten die Bayern-Pleite. Mit acht Punkten aus fünf Spielen liegen die Münchner nur auf dem 15. Tabellenplatz.

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Alle Ergebnisse im Überblick: Slavia Prag - Villarreal: 0:1 Sabah - Barcelona: 1:4 PSG - Rom: 2:2 Inter - Stuttgart: 2:0 Atletico Madrid - Viking: 2:0 Sporting Lissabon - Manchester United: 2:2 Brügge - Liverpool: 0:3 Lille - Bayern München: 2:1 Shaktar - Fenerbahce: 0:1

Auch für ÖFB-Talent Yanik Spalt gab es nichts zu jubeln. Der Vorarlberger stand bei der 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Inter Mailand erstmals in der Königsklasse in der Startelf. Petar Sucic per Handelfmeter (57.) und Lautaro Martinez (74.) schossen die Italiener zum Sieg. Die Schwaben halten weiterhin bei sieben Punkten.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain musste sich gegen die AS Roma mit einem 2:2 begnügen. Mario Hermoso (5.) brachte die Italiener früh in Führung, ehe Illia Sabarnyi (31.) und Ousmane Dembele per Elfmeter (62.) die Partie drehten. Donyell Malen rettete den Römern ebenfalls vom Punkt einen Zähler. PSG liegt in der Tabelle hinter Real Madrid auf Rang zwei.

Der FC Liverpool feierte unterdessen einen souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Club Brügge. Alexander Isak (13., 82.) und Florian Wirtz (79.) sorgten für die Treffer der Reds. Manchester United wartet hingegen weiterhin auf den ersten Sieg unter Mauricio Pochettino. Gegen Sporting Lissabon kamen die "Red Devils" trotz eines Doppelpacks von Bruno Fernandes nicht über ein 2:2 hinaus.

Der FC Barcelona erledigte seine Pflichtaufgabe in Aserbaidschan mit einem 4:1-Auswärtssieg. Anthony Gordon traf doppelt, auch Karim Adeyemi und Gabriel Jesus trugen sich in die Torschützenliste ein. Atletico Madrid wahrte mit einem 2:0-Erfolg gegen Viking Stavanger seine Aufstiegschancen.