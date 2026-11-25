i Paris St.-Germain in der Champions League gegen die Roma. Reuters Alle CL-Ergebnisse PSG lässt Sieg liegen, ÖFB-Juwel verliert bei Inter Kein Sieger im Champions-League-Duell zwischen Paris St.-Germain und der Roma. Der Schlager vom Mittwochabend endete mit einem 2:2-Remis. Von Sport Heute 25.11.2026, 22:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ÖFB-Talent Yanik Spalt gab bei der 0:2-Niederlage von Stuttgart bei Inter Mailand sein Startelf-Debüt. Keine Blöße gaben sich Liverpool beim 3:0-Erfolg in Brügge und Atletico Madrid mit dem 2:0 zu Hause gegen Viking Stavanger. Manchester United musste sich mit einem 2:2 gegen Sporting Lissabon zufrieden geben.

PSG verpasst den Sieg

'Titelverteidiger Paris St.-Germain hat am fünften Spieltag der Champions League erstmals Punkte abgegeben. Die Franzosen mussten sich trotz 2:1-Führung mit einem 2:2 gegen die Roma begnügen. Nachdem Illia Zabarnyi (31.) und Ousmane Dembele per Elfmeter (62.) die Führung der "Giallorossi" durch Mario Hermoso (5.) gedreht hatten. Donyell Malen sorgte dann in der 78. Minute ebenso per Strafstoß für die Punkteteilung. PSG hält damit als Tabellen-Zweiter bei 13 Punkten, die Roma ist mit fünf Punkten auf dem Konto unter Druck.

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Spalt mit Startelf-Debüt für Stuttgart

Inter Mailand gewann derweil gegen den VfB Stuttgart mit 2:0. Nachdem Petar Sucic vom Elfmeterpunkt (57.) und Lautaro Martinez (74.) netzten. Inter ist damit Tabellen-Zwölfter und hat neun Punkte auf dem Konto, Stuttgart liegt mit sieben Punkten auf Rang 17. ÖFB-Juwel Yanik Spalt gab bei den Schwaben sein Startelf-Debüt in der Champions League, spielte durch.

Liverpool ließ derweil in Brügge nichts anbrennen, feierte durch Treffer von Alexander Isak (13., 82.) und Florian Wirtz (79.) einen 3:0-Erfolg. Der bringt Liverpool auf Rang fünf mit zwölf Punkten, Brügge mischt mit neun Zählern auf Rang 13 noch um die Aufstiegsplätze mit. Atletico Madrid schlug Viking Stavanger aus Norwegen mit 2:0. Dabei erzielten Alexander Sörtloth (19.) und Julian Alvarez (24.) die Treffer. Henrik Falchener sah spät Rot für eine Notbremse (90+1.). Atletico Madrid belegt Rang 18 und hat sieben Punkte auf dem Konto, Viking ist 27.

Manchester United verpasste den Auswärtssieg bei Sporting Lissabon. Und das, obwohl Bruno Fernandes (48./Elfer, 50.) einen Doppelpack schnürte. Luis Suarez (33./Elfer, 80.) traf aufseiten der Portugiesen zweimal. Manchester United liegt nun auf Rang 19.