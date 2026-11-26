i Anika und Manuel Neuer haben sich getrennt. IMAGO/Zink Jetzt spricht Anika "Familie zerstört!" Neuer-Ehefrau mit brisantem Posting Die Spekulationen um das Ehe-Aus von Manuel Neuer nehmen Fahrt auf. Jetzt sorgt seine Frau Anika mit einem brisanten Instagram-Posting für Aufsehen. Von Sport Heute 26.11.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Privatleben von Bayern-Star Manuel Neuer sorgt weiter für Schlagzeilen. Während über eine Trennung des deutschen Star-Torhüters von seiner Ehefrau Anika spekuliert wird, lässt die frischgebackene Zweifach-Mama mit einer Botschaft in den sozialen Medien aufhorchen.

Wie die Münchner "tz" unter Berufung auf die "Bunte" berichtet, teilte Anika auf ihrem privaten Instagram-Account ein englischsprachiges Video. Darin geht es um Untreue, verletzte Gefühle und eine zerbrochene Familie.

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"Es ist nicht beschämend, die Frau zu sein, die betrogen wurde", heißt es in dem Clip in der deutschen Übersetzung. Beschämend sei vielmehr das Verhalten eines Mannes, der seine Familie zerstöre und anschließend anderen die Schuld dafür gebe.

Der Name Manuel Neuer fällt in dem Video nicht. Ob sich Anika mit dem Beitrag tatsächlich auf ihre eigene Ehe bezieht, bleibt offen. Laut "tz" wird das Posting allerdings als mögliche Spitze gegen den Bayern-Keeper gewertet.

Erst kürzlich hatte die "Bild" berichtet, dass die Trennung von Neuer ausgegangen sein soll – nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen Aufnahmen aus Brasilien. Dort absolviert der verletzte Bayern-Kapitän derzeit seine Reha. Auf den Bildern ist Neuer mit einer bislang unbekannten Frau auf einer Vespa zu sehen. Schon im Oktober soll er mit derselben Begleiterin Zeit auf Sizilien verbracht haben.

Manuel und Anika hatten 2023 standesamtlich geheiratet, zwei Jahre später folgte eine große Hochzeitsfeier in Südtirol. Nun sorgt das jüngste Posting für neue Spekulationen um die Ehe des Fußball-Stars. Ein Beleg für einen Seitensprung ist der geteilte Clip allerdings nicht.