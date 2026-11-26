Doppelter Frust für Emanuel Emegha! Der ehemalige Sturm-Graz-Angreifer erzielte am Samstag bei der 1:4-Heimpleite gegen Leeds United seinen ersten Treffer für den FC Chelsea. Doch nach der sportlichen Enttäuschung folgte der nächste Schock: Der 23-Jährige wurde Opfer eines Diebstahls.
"Leider wurde ich nach dem Spiel bestohlen. Mir geht es gut und glücklicherweise wurde niemand verletzt. Danke für die Nachrichten der Unterstützung", meldete sich der Niederländer am Sonntag auf Instagram zu Wort.
Laut "BBC" wurde das Auto des Fußball-Stars aufgebrochen, während er mit Familienmitgliedern und Freunden beim Essen war. Der Vorfall soll sich vor einem Hotel im Londoner Nobelviertel Mayfair ereignet haben. Die Täter entwendeten persönliche Gegenstände.
Chelsea wurde über den Vorfall informiert und sicherte seinem Stürmer volle Unterstützung zu. Dabei hätte der Samstag für Emegha ein ganz besonderer Tag werden sollen. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die "Blues" brachte er die Londoner in der 25. Minute sogar in Führung. Am Ende setzte es allerdings eine deutliche Pleite.
Emegha hatte in der Saison 2022/23 für Sturm Graz gestürmt, ehe er nach Frankreich zu Racing Straßburg wechselte. Im vergangenen Sommer folgte der Sprung zum FC Chelsea. Seine Torpremiere in London wird dem Niederländer nun aus mehreren Gründen in Erinnerung bleiben.