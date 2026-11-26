i Emanuel Emegha IMAGO/Every Second Media Turbulenter Arbeitstag Ex-Sturm-Star nach erstem Chelsea-Tor Opfer von Dieb Bitterer Abend für Emanuel Emegha! Der Ex-Sturm-Stürmer erzielte sein erstes Tor für Chelsea, kassierte eine Pleite und wurde anschließend bestohlen. Von Sport Heute 26.11.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Doppelter Frust für Emanuel Emegha! Der ehemalige Sturm-Graz-Angreifer erzielte am Samstag bei der 1:4-Heimpleite gegen Leeds United seinen ersten Treffer für den FC Chelsea. Doch nach der sportlichen Enttäuschung folgte der nächste Schock: Der 23-Jährige wurde Opfer eines Diebstahls.

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"Leider wurde ich nach dem Spiel bestohlen. Mir geht es gut und glücklicherweise wurde niemand verletzt. Danke für die Nachrichten der Unterstützung", meldete sich der Niederländer am Sonntag auf Instagram zu Wort.

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Laut "BBC" wurde das Auto des Fußball-Stars aufgebrochen, während er mit Familienmitgliedern und Freunden beim Essen war. Der Vorfall soll sich vor einem Hotel im Londoner Nobelviertel Mayfair ereignet haben. Die Täter entwendeten persönliche Gegenstände.

Chelsea wurde über den Vorfall informiert und sicherte seinem Stürmer volle Unterstützung zu. Dabei hätte der Samstag für Emegha ein ganz besonderer Tag werden sollen. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die "Blues" brachte er die Londoner in der 25. Minute sogar in Führung. Am Ende setzte es allerdings eine deutliche Pleite.

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Emegha hatte in der Saison 2022/23 für Sturm Graz gestürmt, ehe er nach Frankreich zu Racing Straßburg wechselte. Im vergangenen Sommer folgte der Sprung zum FC Chelsea. Seine Torpremiere in London wird dem Niederländer nun aus mehreren Gründen in Erinnerung bleiben.