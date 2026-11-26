i Die deutsche Teamspielerin Laura Freigang. IMAGO/Jan Huebner Sie verpasst die WM Deutscher Fußball-Star kassiert lange Doping-Sperre Jetzt ist es fix. Deutschlands Fußball-Star Laura Freigang hat eine monatelange Dopingsperre ausgefasst. Sie verpasst damit auch die WM 2027. Von Sport Heute 26.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sperre für die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang! Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt wurde aufgrund von Versäumnissen bei Dopingkontrollen bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt. Damit verpasst die 28-Jährige auch die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Brasilien.

Auf die Sperre einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Deutschlands Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Freigang im Rahmen einer "Vereinbarung zur Streitbeilegung". Die Angreiferin hatte zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026 insgesamt drei Meldepflicht- beziehungsweise Kontrollversäumnisse begangen. Dabei geht es um die korrekte Angabe ihres Aufenthaltsortes für mögliche Dopingkontrollen, nicht um einen positiven Dopingtest.

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Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 8. Juni dieses Jahres, als Freigang vom DFB über den Fall informiert wurde. Erst am 8. Oktober 2027 ist die Stürmerin wieder spielberechtigt. Zwei Monate zuvor darf sie zumindest wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Deutschen hätte sogar eine Sperre von bis zu zwei Jahren gedroht. Laut Informationen der Nachrichtenagentur SID hatte der DFB allerdings auf eine noch kürzere Sperre gehofft.

Monatelange Sperre, aus für WM

Obwohl Freigang in den vergangenen Wochen sowohl für Eintracht Frankfurt als auch für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz war, müssen die beiden Teams keine nachträglichen Konsequenzen fürchten. "Alle persönlichen Wettkampfergebnisse der Athletin seit dem 23. Februar 2026 werden mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen annulliert, einschließlich des Verlusts von Medaillen, Auszeichnungen, Punkten und Preisen", teilte die NADA mit. Die Ergebnisse ihrer Mannschaften bleiben davon unberührt.

Die kuriosesten Doping-Ausreden i ?

Der DFB hatte bereits seit Anfang Juni mögliche Verstöße der Nationalspielerin gegen die Anti-Doping-Bestimmungen untersucht, nachdem die NADA den Fall an den Verband weitergeleitet hatte. Für Freigang bedeutet die nun verhängte Sperre nicht nur eine monatelange Zwangspause, sondern auch das bittere Aus für die WM-Endrunde in Brasilien.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sprach der Angreiferin nach Bekanntwerden der Strafe ihr Mitgefühl aus. "Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid", erklärte die ehemalige Nationalspielerin. "Die vergangenen Wochen waren für sie sehr belastend." Der Verband schätze Freigang sowohl sportlich als auch menschlich und wolle die 28-Jährige weiterhin bestmöglich unterstützen.