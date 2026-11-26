Auto-Crash mit Pierre-Emerick Aubameyang! Der ehemalige Dortmund-Stürmer war am Donnerstagmorgen auf einer spanischen Autobahn in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wie die Zeitung "La Voz de Galicia" berichtet, kollidierte der 37-Jährige auf dem Weg zum Training seines Klubs Deportivo La Coruña mit einem anderen Fahrzeug.
Der Gabuner war mit seinem türkisfarbenen Ferrari F12 N-Largo unterwegs. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der zweite beteiligte Wagen, ein BMW X1. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.
Mehrere Notrufe gingen bei den Einsatzkräften ein. Eine Person klagte über Schmerzen im Arm und stand offenbar unter Schock. Schwere Verletzungen wurden nach ersten Einschätzungen allerdings nicht festgestellt. Aubameyang selbst blieb unverletzt.
Der Fußball-Star konnte seine Fahrt sogar fortsetzen und absolvierte anschließend die komplette Trainingseinheit mit seinen Mannschaftskollegen. Sein Klub sprach gegenüber der spanischen Zeitung von einem "unbedeutenden Zusammenstoß".
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Bei einer Pressekonferenz am Mittag äußerte sich Aubameyang schließlich selbst zu dem Vorfall: "Es war ein kleiner Schreck, aber letztlich geht es uns gut. Das ist das Wichtigste." Der 37-Jährige zeigte sich vor allem erleichtert, dass auch der andere Unfallbeteiligte offenbar keine schweren Verletzungen erlitten hatte.