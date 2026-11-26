Ungewöhnlicher Aufruf des Wolfsberger AC! Der Wintereinbruch hat die Kärntner erwischt, der Trainingsplatz ist zugeschneit. Damit sich die Wölfe auf das wichtige Herbstfinish vorbereiten können, setzt der Bundesligist jetzt auf die Unterstützung seiner Anhänger.
"Liebe WAC-Fans, wir brauchen Eure Unterstützung", schreibt der Klub auf Instagram. Die Fans sollen mithelfen, das Trainingsfeld vom Schnee zu befreien. Wer eine eigene Schneeschaufel besitzt, soll diese gleich mitbringen.
Für die fleißigen Helfer gibt es auch eine Belohnung: Jeder bekommt eine Freikarte für das nächste Heimspiel gegen Austria Lustenau. Treffpunkt ist am Mittwoch um 17.30 Uhr am Südplatz in der Lavanttal-Arena. "Für Tee und Kuchen ist gesorgt", versprechen die Kärntner.
Sportlich steckt der WAC ohnehin tief in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid ist seit zwölf Ligaspielen sieglos und rangiert am Tabellenende. Am Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel bei der Wiener Austria die nächste schwierige Aufgabe.
Jetzt mitspielen! Mach deine Ansage und sichere dir deine Chance auf tolle Gewinne!
Deine Ansage ist drin! Melde dich jetzt an, sichere dir die Chance auf tolle Gewinne und behalte alle Ansagen im Blick.
Deine Ansage ist drin! Du kannst sie noch bis Tippschluss ändern. Hier findest du alle deine Ansagen. Alle deine Ansagen findest du in deinem Profil.Meine Ansagen
Die Violetten zeigten nach ihrem Horror-Saisonstart zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen Red Bull Salzburg auf. Während die Wiener mit Rückenwind ins Duell gehen, müssen die Wolfsberger vor der Partie erst einmal ihren Trainingsplatz freischaufeln.