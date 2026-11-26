i Wolfsberg will gegen die Austria auf die Siegerstraße zurückkehren GEPA pictures Winter-Einbruch Bundesligist bietet fürs Schneeschaufeln Freikarten Jetzt macht auch noch der Winter dem WAC zu schaffen! Das Bundesliga-Schlusslicht bittet seine Fans, den Trainingsplatz vom Schnee zu befreien. Von Sport Heute 26.11.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Aufruf des Wolfsberger AC! Der Wintereinbruch hat die Kärntner erwischt, der Trainingsplatz ist zugeschneit. Damit sich die Wölfe auf das wichtige Herbstfinish vorbereiten können, setzt der Bundesligist jetzt auf die Unterstützung seiner Anhänger.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Liebe WAC-Fans, wir brauchen Eure Unterstützung", schreibt der Klub auf Instagram. Die Fans sollen mithelfen, das Trainingsfeld vom Schnee zu befreien. Wer eine eigene Schneeschaufel besitzt, soll diese gleich mitbringen.

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Für die fleißigen Helfer gibt es auch eine Belohnung: Jeder bekommt eine Freikarte für das nächste Heimspiel gegen Austria Lustenau. Treffpunkt ist am Mittwoch um 17.30 Uhr am Südplatz in der Lavanttal-Arena. "Für Tee und Kuchen ist gesorgt", versprechen die Kärntner.

Sportlich steckt der WAC ohnehin tief in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid ist seit zwölf Ligaspielen sieglos und rangiert am Tabellenende. Am Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel bei der Wiener Austria die nächste schwierige Aufgabe.

Die Violetten zeigten nach ihrem Horror-Saisonstart zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen Red Bull Salzburg auf. Während die Wiener mit Rückenwind ins Duell gehen, müssen die Wolfsberger vor der Partie erst einmal ihren Trainingsplatz freischaufeln.