i Red Bull Salzburg feiert den Sieg gegen Ararat Armenia. GEPA pictures Letzten geschlagen Salzburg macht mit 2:0-Sieg Schritt Richtung Aufstieg Red Bull Salzburg hat in der Europa League den Pflichtsieg eingefahren. Die Bullen schlugen im Schneeregen Schlusslicht Ararat Armenia mit 2:0. Von Sport Heute 26.11.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei eisigen Temperaturen von -1 Grad Celsius und anhaltendem Regen wurde Bartosz Mazurek zum Matchwinner für die Mozartstädter. Der Pole brachte Salzburg am fünften Europa-League-Spieltag in der 47. Minute in Front, seinen Schuss beim zweiten Bullen-Treffer hatte Maxence Carlier in der 51. Minute unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht. Karim Konate vergab spät per Elfmeter (92.).

Schon im ersten Durchgang ließen die Salzburger vor bloß 5.018 Fans hochkarätige Chancen liegen. Die Salzburger waren immerhin das erste Team in der laufenden Ligaphase, das den Armeniern nicht zumindest drei Tore einschenkte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Salzburg hält nun bei sieben Punkten aus fünf Spielen in der Europa-League-Ligaphase und darf sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Auch wenn die letzten drei Gegner mit Sparta Prag, Bayer Leverkusen und Crystal Palace durchaus knifflig sind. Ararat Armenia bleibt als einziges Team punktelos am Tabellenende.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Viele Topchancen vergeben

Die Salzburger mussten erneut ohne den am Meniskus verletzten Star-Stürmer Haris Tabakovic antreten. Stattdessen erhielt Yorbe Vertessen seine Chance von Anpfiff an. Genauso wie Jesper Lindström und Edmund Baidoo auf den Flügeln, Gaoussou Diakite im Zentrum. Abubakr Barry saß derweil nur auf der Bank, genauso wie Nikolas Veratschnig.

Tabakovic-Ersatz Vertessen stand in der Anfangsphase auch gleich im Mittelpunkt. Der Belgier vergab bereits in der zweiten Minute die Riesengelegenheit, scheiterte an Arman Nersesyan im Tor der Armenier. Auch in der fünften Minute brachte Vertessen den Ball nicht im Tor unter. Im Gegenzug musste Salzburgs junge Nummer eins Christian Zawieschitzky gegen Alioune Ndour retten (6.). Die dritte Topchance der Bullen vergab dann Baidoo, der alleine auf das Tor der Gäste gelaufen war, den Ball aber nicht an Schlussmann Nersesyan vorbeibrachte (12.). Auch Diakite per Freistoß und Leandro Morgalla mit dem Abpraller (23.) trafen das Ararat-Tor nicht. Je mehr Zeit verging, desto mehr mühten sich die Bullen gegen das Schlusslicht der Europa League. Auch, weil Diakite kurz vor der Pause nur die Stange straf (44.).

Der schnelle Doppelschlag

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war der Bann dann gebrochen, sorgte ein schneller Doppelschlag für klare Verhältnisse. Dank Mazurek, der in der 47. Minute eine Vorarbeit von Morgalla zum 1:0 unter die Latte hämmerte, vier Minuten später auf 2:0 stellte (51.). Carlier fälschte unhaltbar ab.

Damit hatten die Salzburger das Spien endgültig auf ihre Seite gezogen, kontrolliert. Auch wenn viele Wechsel den Spielfluss brachen. In der Nachspielzeit hatte Carlier dann Aboubacar Camara im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß schnappte sich dann Konate. Der aber wie zuletzt gegen die Wiener Austria vergab (92.).