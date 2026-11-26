i Türkische Fans fordern "Freiheit für Palästina". IMAGO/Anadolu Agency Nach Palästina-Plakaten Besiktas-Match artet in heftige Massenprügelei aus Hässliche Szenen in der Europa League! Das Match Besiktas gegen Be'er Sheva musste nach heftigen Ausschreitungen lange unterbrochen werden. Von Sport Heute 26.11.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Randale in der Europa League! Das Duell zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Be'er Sheva im georgischen Batumi wurde nach knapp einer halben Stunde unterbrochen. Fans des türkischen Traditionsklubs lieferten sich heftige Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Der dänische Schiedsrichter Morten Krogh schickte beide Mannschaften in die Kabinen.

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Brisant: Die UEFA hatte die Begegnung mit dem israelischen Klub bereits im Vorfeld aus Sicherheitsgründen nach Georgien verlegt. Dennoch eskalierte die Situation auf den Tribünen. Schon vor dem Anpfiff hatten die Besiktas-Anhänger die gegnerischen Spieler ausgepfiffen.

Als Fans eine palästinensische Fahne hochhielten, schritt die georgische Polizei ein, um diese zu entfernen. Daraufhin kam es zu Rangeleien. Chaoten rissen Sitzschalen aus ihren Verankerungen und warfen diese in Richtung der Einsatzkräfte.

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie ein Fan im Innenbereich des Stadions auf einer Trage abtransportiert werden musste.

Auch die Besiktas-Spieler versuchten, auf ihre Anhänger einzuwirken – vergeblich.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Der Fußball rückte angesichts der Ausschreitungen völlig in den Hintergrund. Nach einer rund 40-minütigen Unterbrechung konnte die Begegnung schließlich doch noch fortgesetzt werden.