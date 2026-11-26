i Bayerns-CEO Jan-Christian Dreesen. IMAGO/Ulrich Wagner Es geht um Musiala Bayern-Boss sagt nach Kimmich-Kritik fünf Wörter Bayern-Kapitän Joshua Kimmich hat nicht mit Kritik an den Bayern-Granden nach deren Aussagen über Jamal Musiala gespart. Nun kam die Antwort. Von Sport Heute 26.11.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel beim FC Bayern München geht weiter! Nachdem Joshua Kimmich im Anschluss an die 1:2-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters für ihren Umgang mit Jamal Musiala scharf kritisiert hatte, meldete sich am Donnerstag Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu Wort. Der 59-Jährige wollte sich allerdings auf keinen öffentlichen Schlagabtausch mit seinem Vizekapitän einlassen.

"Kümmern, kümmern – und nicht reden!", brachte Dreesen seine Haltung bei einem Medientermin in Unterhaching auf den Punkt. Diese fünf Worte kamen nach den Aussagen von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Dreesen selbst etwas überraschend. Der Bayern-Boss verwies auf die zuletzt ausgegebene Marschroute im Fall Musiala: "Wir möchten uns ums Kümmern kümmern, und nicht ums Reden. In dem Satz steckt ein wichtiges Wort drin: nicht."

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"Jetzt haben wir alles gesagt"

Auch auf Nachfrage der anwesenden Journalisten wollte sich Dreesen keine weiteren Aussagen zum Umgang mit dem an einer neurologischen Erkrankung leidenden Offensivstar entlocken lassen. "Deswegen werde ich auch nicht weiter darüber reden. Sie werden verstehen: Wenn wir das schon so gesagt haben, dann wollen wir das auch intern klären." Ob Kimmich nach seiner öffentlichen Kritik zu einem Gespräch mit der Führungsetage gebeten wird, ließ der Vorstandschef offen.

Mit einem Schmunzeln verwies Dreesen darauf, dass den Bayern-Bossen zuletzt ausgerechnet die öffentliche Diskussion über Musiala vorgeworfen worden war. "Das ist doch das, was ihr alle geschrieben habt, warum wir das so öffentlich machen. Jetzt machen wir es nicht mehr öffentlich, das ist auch nicht richtig", entgegnete der 59-Jährige den Journalisten und beendete die Diskussion mit den Worten: "Jetzt haben wir alles gesagt."

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Kimmich stützt Musiala

Kimmich hatte sich am Mittwochabend demonstrativ vor seinen Teamkollegen gestellt und die Bayern-Bosse ungewöhnlich scharf kritisiert. "Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird", hatte der deutsche Nationalteam-Kapitän klargestellt. Der Umgang mit Musiala sei ein "absolutes No-Go" und "nicht Bayern-like" gewesen.

Erst am Dienstag hatten sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit dem Beraterteam von Musiala auf einen Burgfrieden verständigt. Dem 23-Jährigen soll die nötige Zeit gegeben werden, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Abseits der Diskussionen um den Offensivstar wächst allerdings auch der sportliche Druck auf die Münchner. Nach der Pleite in Lille gerät die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League in Gefahr.