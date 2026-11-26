i Sturm Graz in der Europa League gegen Hoffenheim. GEPA pictures Pleite in Hoffenheim Sturm vergibt Führung gegen Ex-Coach Ilzer Sturm Graz schrammt in der Europa League an einer Überraschung vorbei. Gegen Ex-Coach Christian Ilzer und Hoffenheim setzte es die 1:3-Pleite. Von Sport Heute 26.11.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei führten die Grazer in Sinsheim sogar mit 1:0. Dank Torgarant Oumar Diakite, der aus kurzer Distanz abstaubte (43.), damit zum vierten Mal in der Europa League traf und so alle Sturm-Tore im Bewerb erzielte. Die Grazer griffen nach der Überraschung, hielten dem stärker werdenden Druck der Hoffenheimer aber nicht stand. Adam Hlozek (72.) und Bambase Conte (80.) drehten das Spiel für den Bundesliga-Elften aus Deutschland, Max Moerstedt machte den Sack dann zu (90.).

Nach fünf Europa-League-Partien liegen die Grazer auf Rang 31 und halten bei vier Punkten. Der Aufstieg ins Play-off ist damit in weite Ferne gerückt. Hoffenheim hat nun sieben Zähler und ist Liga-15.

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Sturm Graz bekommt es in der Europa League noch mit AZ Alkmaar (a), OFI Kreta (h) und Dinamo Zagreb (a) zu tun.

Sturm-Führung gegen Hoffenheim

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch hatte vor dem Spiel bei seiner Aufstellung für eine Überraschung gesorgt. Der Coach baute unerwartet auf Tormann-Neuzugang Adam Stejskal, setzte Ammar Helac auf die Bank. Mit Jakob Hödl und Luca Weinhandl durften auch die beiden größten Sturm-Talente wieder ran. Auf der Gegenseite bot Ex-Sturm-Trainer Ilzer bei Hoffenheim ÖFB-Legionär Alexander Prass auf, wechselte Patrick Wimmer ein (61.). Dazu begannen mit Star-Stürmer Fisnik Asllani und Adam Daghim zwei ehemalige Bundesliga-Profis.

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Vor 20.000 Fans, darunter bis zu 8.000 mitgereisten Anhängern aus Graz, versuchten die Steirer gleich, bissig aufzutreten. So zwang Talent Weinhandl Oliver Baumann im Hoffenheim-Tor gleich zu einer Parade (2.). Der Elfte der deutschen Bundesliga kämpfte sich nur langsam in die Partie, verpasste aber die Führung durch Asllani, der in der 16. Minute den Ball nicht richtig traf und sechs Minuten später alleine vor dem Sturm-Tor an Stejskal scheiterte (22.).

Kurz vor der Pause brandete dann aber großer Jubel im Stadion in Sinsheim auf. Denn Diakite hatte die Grazer aus kurzer Distanz mit 1:0 in Front geschossen – sein 13. Treffer im 14. Pflichtspiel für die Steirer. Kapitän Jon Gorenc Stankovic brachte einen Kopfball aufs Tor, Diakite schloss dann aus vier Metern ab, schoss Vladimir Coufal an, der den Ball entscheidend ablenkte – 1:0 (43.).

Hoffenheim dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel nahm Hoffenheim freilich das Geschehen in die Hand, gefährlicher blieben aber die Grazer. Wie bei einem Stankovic-Kopfball, der am langen Eck vorbeisegelte (56.).

Erst nach rund einer Stunde erhöhten die Kraichgauer die Schlagzahl. Und verpassten den Ausgleich durch Coufal, Luis Balbo warf sich dazwischen (65.). Kurz darauf knallte Prass aus der Distanz drüber (68.). Besser machte es dann Hlozek in der 73. Minute, haute den Ball aus der Drehung zum Ausgleich in die Maschen – 1:1. Das Tor zeigte Wirkung, denn plötzlich hatte der Bundesliga-Elfte aus Deutschland klar die Oberhand und drückte. So gelang Bambase Conte in der 80. Minute das 2:1. Wieder kam die Vorlage von der rechten Seite, Tim Lemperle hatte in die Mitte gespielt. Sturms Simon Seidl hatte zuvor den Ball verloren.

So richtig brenzlig wurde es dann in der 88. Spielminute, als Jürgen Heil plötzlich vor dem Hoffenheim-Tor auftauchte, gegen Baumann und Prass aber nicht zum Abschluss kam. Die Elfmeter-Forderungen der Grazer blieben wirkungslos. Beinahe im Gegenzug machte Moerstedt dann alles klar – 3:1 (90.).