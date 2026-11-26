i Schnee-Chaos trifft auch den Fußball APA-Images / Lehtikuva / Mika Kylmäniemi Derby fällt aus Schneechaos sorgt für die erste Spielverschiebung Der Winter wirbelt den Spielplan der 2. Liga durcheinander! Das Niederösterreich-Derby zwischen Amstetten und St. Pölten muss verschoben werden. Von Sport Heute 26.11.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schneefall sorgt für eine Spielverschiebung in der 2. Liga! Das Niederösterreich-Derby zwischen dem SKU Amstetten und dem SKN St. Pölten kann nicht wie geplant am Freitagabend stattfinden.

Die Fußball-Bundesliga hat die Begegnung der 14. Runde witterungsbedingt neu angesetzt. Ursprünglich hätte das Duell am Freitag um 18.30 Uhr angepfiffen werden sollen.

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Die Fans müssen sich allerdings nur einen Tag länger gedulden. Neuer Spieltermin ist Samstag, 28. November, um 15.30 Uhr.

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Sportlich wollen die Amstettner im Derby ihre Durststrecke beenden. Der SKU wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und rangiert mit 18 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Die St. Pöltner liegen mit drei Zählern weniger auf Rang zwölf. Mit einem Derby-Sieg könnten die "Wölfe" nach Punkten mit den Amstettnern gleichziehen.