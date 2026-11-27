i Der isländische Tormann Ingvar Jonsson ist tot. IMAGO/Newspix Bei EM-Wunder dabei Fußball-Torwart mit nur 37 Jahren verstorben Ganz große Trauer im Fußball. Der isländische Tormann Ingvar Jonsson ist im Alter von 37 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Von Sport Heute 27.11.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fußballwelt trauert um Ingvar Jonsson. Der ehemalige isländische Nationalteam-Tormann erlag am Mittwoch im Alter von nur 37 Jahren einer Krebserkrankung. Das gab sein Klub Víkingur Reykjavík bekannt. Der Schlussmann gehörte 2016 jenem legendären isländischen EM-Aufgebot an, das mit dem sensationellen Einzug ins Viertelfinale für Furore gesorgt hatte und auch Österreich schlug.

Erst im Mai war bei Jonsson laut der isländischen Zeitung "Morgunblaðið" ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Der Fußball-Profi begann umgehend mit einer Chemotherapie. Nur rund sechs Monate nach der Diagnose verstarb der Tormann im Kreise seiner Angehörigen. Jonsson hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.

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"Mit großer Trauer und tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Teamkollege Ingvar Jonsson, Torhüter bei Víkingur, am Mittwoch, dem 25. November, im Kreise seiner Angehörigen verstorben ist", teilte sein Klub in den sozialen Medien mit. "Die Gedanken des Vereins und aller bei Víkingur sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir sprechen ihnen unser tiefstes Beileid aus."

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Auch der isländische Fußballverband nahm mit bewegenden Worten Abschied von seinem ehemaligen Nationalteam-Tormann. Jonsson absolvierte im Laufe seiner Karriere acht Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, zuvor hatte er bereits für die U19 und U21 seines Heimatlandes gespielt. "Der isländische Fußballverband spricht Ingvars Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus", hieß es in einem Statement.

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Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählte die Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Damals begeisterten die Isländer mit ihrem überraschenden Siegeszug bis ins Viertelfinale die Fußballwelt. Jonsson blieb während des Turniers zwar ohne Einsatz, war aber Teil des Erfolgsteams.

Auf Vereinsebene war der Schlussmann neben seinen Stationen in Island auch für die norwegischen Klubs Start, Sandnes Ulf und Sandefjord tätig. Insgesamt feierte Jonsson fünf isländische Meistertitel, den letzten davon erst im Oktober dieses Jahres. Auch gegen einen österreichischen Klub stand der Tormann zwischen den Pfosten: Im Dezember 2024 trotzte er mit Víkingur Reykjavík dem LASK in der Conference League ein 1:1 ab.