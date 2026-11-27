i Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn mit deutlichen Worten. IMAGO/Bernd Elmenthaler Wegen Musiala-Aufreger Ikone Kahn knöpft sich die Bayern-Bosse vor Die Aufregung rund um Jamal Musiala bei den Bayern nimmt kein Ende. Nun meldete sich auch der ehemalige Bayern-Boss Oliver Kahn zu Wort. Von Sport Heute 27.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt mischt sich auch Oliver Kahn in den Musiala-Wirbel beim FC Bayern München ein! Der ehemalige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters ging in der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hart ins Gericht. Der 57-Jährige äußerte dabei auch einen brisanten Verdacht über die möglichen Beweggründe hinter den öffentlichen Aussagen der beiden Bayern-Granden.

Kahn kann nach wie vor nicht nachvollziehen, weshalb die Verantwortlichen die Diskussion über den Gesundheitszustand und das Gehalt von Jamal Musiala öffentlich führten. "Was ist denn jetzt erreicht worden? Man hat Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt", wetterte der ehemalige Weltklasse-Tormann. Zudem hätten Hoeneß und Rummenigge mit ihren Aussagen auch die Mannschaft "ein Stück weit verunsichert".

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Kahn hat einen Verdacht

Kahn vermutet hinter dem Vorgehen der beiden Bayern-Bosse ein mögliches taktisches Manöver. "Es ist schwierig herauszuarbeiten, was genau damit öffentlich erreicht werden sollte. Vielleicht sollte Druck erzeugt werden auf die Berater von Jamal. Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich machen", erklärte der ehemalige Vorstandschef der Münchner.

Auch für die Diskussion über einen möglichen Gehaltsverzicht des an einer neurologischen Erkrankung leidenden Offensivstars zeigte Kahn wenig Verständnis. "Der Spieler soll jetzt seiner eigenen Erkrankung einen Preis geben und soll dann aus Anstandsgründen diesen Preis am besten noch selber bezahlen, oder wie?", fragte der 57-Jährige. Schließlich müsse sich ein Verein bei einer Vertragsverlängerung darüber im Klaren sein, welche Risiken er eingehe.

Kimmich kritisierte Bosse, Kahn lobt ihn

Lob gab es hingegen für Joshua Kimmich, der nach der 1:2-Pleite in der Champions League beim OSC Lille die Bayern-Führung für ihren Umgang mit Musiala scharf kritisiert hatte. Kahn wertete die öffentliche Rückendeckung für den 23-Jährigen als "wichtiges Zeichen". "Joshua Kimmich war schon immer ein Typ, der auch Klartext geredet hat", erklärte der ehemalige deutsche Nationalteam-Tormann.

Dass sich Kimmich demonstrativ vor seinen Mitspieler gestellt hatte, sei für Kahn keineswegs überraschend gewesen. Vielmehr erwarte er genau ein solches Verhalten von einem Führungsspieler: "Man erwartet, dass sich der Kapitän vor den Spieler stellt, um der Mannschaft zu zeigen: Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen."